ضبط أحد المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد المتهمين في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن القاهرة ، أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة- يمارس نشاطًا غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات أجنبية، ومحلية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع بها، خارج نطاق السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.