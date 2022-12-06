ضبط أجنبي يحاول تهريب 200 ألف دولار داخل ملابسه في مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي، من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول، أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة لركاب إحدى الرحلات الجوية في مطار القاهرة ، وبحوزته مبالغ مالية قدرها 200 ألف دولار أمريكي مخبأة أسفل طيات ملابسه.

وباستكمال الإجراءات عُثر على مبالغ مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي، 3100 درهم إماراتي، 2000 يورو، 1500 ريال سعودي، بداخل إحدى حقائبه بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته قرر بحيازته للمبالغ المالية بقصد شراء معدات للمصنع الخاص به من الخارج.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.