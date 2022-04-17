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ضبط أجنبي وصاحب محل لإتجارهما في العملة بالقاهرة

بمنطقتي الموسكي والجمالية.
أماني عوض 2:05 م, الأحد, 17 أبريل 22 2:05 م, الأحد, 17 أبريل 22

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تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أجنبي وصاحب محل بتهمة الاتجار في العملات بالسوق السوداء بمنطقتي الجمالية والموسكي.

جاء ذلك بعدما اكتشفت إدارة الأموال العامة، أن شخص يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية- وبحوزته مبالغ مالية عملات “أجنبية، محلية” وهاتف محمول.

وضبطت صاحب محل، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية من عملات “أجنبية، محلية” وهاتف محمول.

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وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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