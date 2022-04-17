تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أجنبي وصاحب محل بتهمة الاتجار في العملات بالسوق السوداء بمنطقتي الجمالية والموسكي.

جاء ذلك بعدما اكتشفت إدارة الأموال العامة، أن شخص يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية- وبحوزته مبالغ مالية عملات “أجنبية، محلية” وهاتف محمول.

وضبطت صاحب محل، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية من عملات “أجنبية، محلية” وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.