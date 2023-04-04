ضبط أجنبي انتحل صفة ضابط لسرقة المواطنين في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص الأجانب أثناء ارتكاب جريمة سرقة آخر بأسلوب انتحال صفة ضابط في محافظة القاهرة ، وذلك عند مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية.

وتلاحظ للقوة الأمنية حدوث مشادة كلامية بين شخص يحمل جنسية إحدى الدول، قائد سيارة مستأجرة يحمل ذات الجنسية وبحوزته كارنيه ضابط منسوب صدوره لسفارة ذات الدولة.

وبسؤال الأول قال إنه أثناء سيره بمحل البلاغ فوجئ باستيقاف الثاني، وإبلاغه بأنه ضابط بدولتهما وطلب منه الإطلاع على إقامته بالبلاد والاستيلاء منه على مبلغ مالي.

وبمواجهة الثاني اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام الكارنيه المضبوط بحوزته، وبالفحص اتضح أنه مزور.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.