ضبط أجنبيين يتاجران في النقد الأجنبي بالقاهرة

ألقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع بمجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، متخذان من دائرة قسم شرطة عابدين مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقننين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية “عملات أجنبية”، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.