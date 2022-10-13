ضبط أب وضع طفلتيه في شنطة السيارة أثناء السير أعلى كوبري أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أب وضع طفلتيه في شنطة السيارة أثناء السير قيادته، أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن كشف ملابسات الواقعة عبر تداول مقطع فيديو لها.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن قيادة شخص سيارة ووضع طفلتين في الحقيبة الخاصة بها أعلى كوبري أكتوبر، بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة.

وبالفحص واستخدام أحدث التقنيات، أمكن التوصل للسيارة، وتبين أنها قيادة عامل -مقيم حاليًا دائرة قسم شرطة السلام ثان.

وباستدعاء المذكور وسؤاله قرر بأن الطفلتين نجلتيه وأن جلوسهما بشنطة السيارة بناءً على رغبتهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.