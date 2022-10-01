ضبط «أب» عرض طفلة حديثة الولادة للبيع عبر «سوشيال ميديا»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أب متهم بعرض طفلته حديثة الولادة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إتمام عملية البيع وبصحبته زوجته في محافظة القاهرة.

كانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد رصدت تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يعرض فيه صاحب الحساب المشار إليه طفلة للبيع أو التبني مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه والد الطفلة -مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وأمكن ضبط الشخص بتهمة عرض الطفلة المشار إليها للبيع، وبصحبته زوجته – مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون- حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة المشار إليها والمعروضة للبيع.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعرض الطفلة المشار إليها للبيع على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطفلة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث والاتجار بهم.