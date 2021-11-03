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ضبط أب استعان بآخرين لضرب نجله وربط عنقه بجنزير حديدي

لاعتداء المجني عليه بالضرب لتحصله منه على أموال.
أماني عوض 5:38 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 5:38 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة اعتداء أشخاص بالضرب على مواطن وربطه بجنزير حديدي من رقبته، بعدما اتضح أن والده استعان بآخرين لضرب نجله بهدف تأديبه.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “واتس آب” بين أهالي قرية ابن العاص بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، يتضمن تقييد 3 أشخاص لمواطن بجنزير حديدي من رقبته والاعتداء عليه بالضرب وربط الجنزير بجرار زراعي.

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وبالفحص تبين أن والد المجني عليه وشخصين -جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية- اعتدوا على الشخص الذي ظهر بالمقطع المشار إليه، وربطهم أحدهم بجنزير حديدي من رقبته، وربط الجنزير بجرار زراعي والسير به وضربه والده باستخدام عصا.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وقال والد المجني عليه إنه استعان بباقي المتهمين بغرض تأديب نجله، لاعتياده التعدي عليه بالضرب للتحصل منه على أموال.

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وبمواجهة باقي المتهمين باعترافات الأول أيدا ما جاء بأقواله، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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