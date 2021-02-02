ضباط مديرية أمن جنوب سيناء يدشنون حملة للتبرع بالدم (صور)

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات

شارك ضباط وأفراد ومجندين مديرية أمن جنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في تنظيم حملة للتبرع بالدم، حسبما أعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

كما وزع ضباط وضابطات قسم حقوق الإنسان بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، الزهور على المواطنين داخل صالات الوصول والسفر، بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ، وذلك ضمن مواصلة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فعاليات الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ69.

يأتي ذلك احتفالًا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، وإيمانًا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصري كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصري كاملة، حسبما صرحت وزارة الداخلية.

وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة، ودوره في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.