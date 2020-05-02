ضبابية حول عدم طرح أعمال شواطئ مرسى مطروح استعدادًا للصيف

مع بداية شهر مايو هذا العام، يشهد الموسم الصيفى بداية إنهاء الاستعدادات إليه، وهو ما لم يظهر إلى الآن فى مرسى مطروح، ما ألقى ببعض الضبابية حول المشهد، حيث لم يتم إلى الآن طرح أعمال تطوير بعض خدمات الشواطئ فى المدينة، وكذلك أعمال الدهانات وصيانة الأعمدة ، وغيرها من الأعمال التى يتم تجهيزها بشكل سنوى ضمن الاستعدادات لاستقبال موسم الصيف السياحى الذى تعتمد عليه عدة قطاعات فى المحافظة.

وينتظر عدد من سكان مطروح موسم الصيف السياحى سنوياً ، لموعد لعدد من الأنشطة التى يكتسبون منها أرزاقهم على مدار كل عام، ولذلك تحرص المحافظة وأجهزتها على الأعداد المسبق، لهذا الموسم كل عام مع اقترابه عكس هذا العام، خاصة أن هناك بعض الفئات التى قد تتضرر نتيجة اعتمادها الكبير على النشاط الاقتصادى فى بعض المجالات خلال الموسم، وكشفت مصادر مُطلعة فى مجلس مدينة مرسى مطروح عن أنه لم يتم طرح أعمال التطوير التى تشمل صيانة حمامات الشواطئ والتجهيزات الخاصة بأماكن السباحة، وغيرها من الأعمال.

وأضافت المصادر لـ”المال” أن هذا العام يشهد تأخر فى طرح تلك الأعمال، فى ظل تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد فى عدة دول حول العالم ومنها مصر.

أكدت المصادر أن يطرح هذه الأعمال سنويا عادة ما تكون فى نهاية شهر فبراير أو مارس من كل عام، حتى يتم الانتهاء منها بحلول نهاية مايو قبيل بداية الموسم الصيفى.

يتم إنشاء حاجز يحول بين امتداد مياه البحر إلى منشآت التطوير بشاطئ الغرام

وأشارت المصادر إلى أن تلك الأعمال تشمل غربلة رمال الشواطئ ، ودهان البلدورات وغيرها من الأعمال، وتشهد مدينة مرسى مطروح عدد من أعمال التطوير بطريق كورنيش الأبيض الجديد كمحور سياحى واستثمارى جديد بطول نحو ٨ كم يربط من طريق كليوباترا حتى منطقة الأبيض كطريق مزدوج باتساع 32 مترا، والتى انتهت الأعمال الإنشائية به ومد المرافق والبنية التحتية من توصيل شبكة كهرباء وتركيب أعمدة وصرف أمطار وممر دراجات وأرصفة وبلدورات وغيرها، وجارٍ أعمال الدهانات وتركيب كراسي الاستراحات لتكون منطقة جذب سياحى جديدة بمطروح، والتى تم تنفيذها من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية إسكان مطروح.

كما يتم إنشاء حاجز يحول بين امتداد مياه البحر إلى منشآت التطوير من شاليهات وكافتيريات وغيرها بشاطئ الغرام، كذلك أعمال إعادة تأهيل الممر الخرسانى الواصل بين المدخل إلى منطقة حمام كليوباترا، والتى تأثرت بأعمال مد البحر خلال موجات الطقس السيئ خلال موسم الشتاء.

ودفعت تلك الحالة ببعض رواد المواقع للتساؤلات وطرح بعض والأخبار كاذبة عن تراخيص وإشغالات الشواطئ في بعض الصفحات من أشخاص، أصدر المجلس فى حقهم بيان أعتبرهم من من لهم مصالح شخصية سوف يعرضهم إلى المساءلة القانونية.

وأكد مركز ومدينة مرسى مطروح بأنه هو الجهة المسئولة عن الإعلان عن الإجراءات الخاصة بالشواطئ والتى لم يتم التطرق أو الحديث أو عنها، مؤكدًا أن التركيز الأساسي للدولة الآن هو توحيد الجهود لمقاومة انتشار فيروس كورونا ومنع تجمعات المواطنين حرصا على حياة وصحة الجميع وطبقا لتوجيهات مجلس الوزراء غلق الشواطئ تماما حتى إشعار آخر ومحظور تواجد أي تجمعات.

تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ومجلس المدينة والشعبيين والعواقل

وحرصا من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لشباب مطروح تقرر تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ومجلس المدينة والشعبيين والعواقل لدراسة الموقف في حينه وهذه اللجنة فقط المنوط بها دراسة الموقف بشأن الشواطئ ومتابعة القرارات الجديدة من الدولة بشأن تحسن الأوضاع الصحية وسيكون الإعلان عن الإجراءات الجديدة.

ويؤكد مجلس المدينة مجددا على التركيز في الوقت الحالي هو بذل المزيد من الجهد لمكافحة انتشار فيروس كورونا والعمل على منع التجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.