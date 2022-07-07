ضامن للمدفوعات تطلق محفظتها الإلكترونية بالشراكة معBKN301

اختارت ضامن للمدفوعات الالكترونية BKN301 وهي شركة تكنولوجيا مالية تعمل على تطوير خدمات الدفع ووظائف الخدمات المصرفية و Cashflo وهى الشريك المصرى لشركة BKN301 لرقمنة البنية التحتية لخدماتها بالكامل ، والتوسع لتقديم خدمات مبتكرة وتحسين تجربة المستخدم من خلال منصتها التكنولوجية لتشغيل المحافظ الالكترونية .

تعد الاتفاقية جزءًا من استراتيجية النمو الدولية لـ BKN301 ، والتي تهدف إلى أن تصبح المشغل الرائد في قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة والمدفوعات الرقمية ، حيث تقدم حلولها إلى الأسواق الدولية مع التركيز القوي على الأسواق سريعة النمو (إفريقيا ، الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية) حيث يوجد طلب مرتفع جدا على الخدمات ويتميز سكان هذه المناطق بكثرة اعداد متوسطى العمر والنمو الديموغرافي السريع وتغلغل كبير للهاتف المحمول و تنمية بشكل كبير في التقنيات المتعلقة بالدفع.

تمثل مصر ، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة ، واحدة من الأسواق الناشئة التي تتمتع بأعلى إمكانات ، وأن 23٪ فقط من الأشخاص يرسلون ويستقبلون المدفوعات الرقمية ، وذلك بسبب نقص نقاط البيع مع التجار وقلة الإقبال على بطاقات الدفع. منصة BaaS ( الخدمات البنكية بالوكالة) التي طورتها BKN301 ، من خلال محفظتها و 301XB ، هى منتج يتيح المعاملات عبر الحدود والتى ستسمح لشركة ضامن بتقديم ميزات جديدة وحلول لعملائها لتسهيل المعاملات مع المصرين المقيمين فى دول الخليج العربى .

وبمجرد الحصول على جميع الموافقات التنظمية ، يمكن لعملاء ضامن حاليا استقبال الأموال دوليًا من أكثر من 100 دولة ، بما في ذلك الأسواق التي يصعب الوصول إليها بسبب عدم وجود أنظمة مشتركة مع وجود رؤية واضحة فيما يتعلق بالرسوم والوقت ومراقبة المعاملات. بالشراكة مع شركة CashFlo وهى شركة تكنولوجيا المدفوعات ومقرها القاهرة وشركة Switchover وهى شركة سوسرية متخصصة فى حلول التكنولوجيا المالية BKN301تهدف الى نشر حلول مصرفية رقمية فى جميع انحاء منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .

اعرب الدكتور تامر الحسينى الرئيس التنفيذى لشركة ضامن للمدفوعات الالكترونية عن إمتنانة بهذه الشراكة للتوسع بخدمات ضامن المصرفية المبتكرة لتمكين العملاء من اجراء المعاملات المختلفة .

وأكد ستيفن موشيولي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BKN301 ان : هذه الاتفاقية الجديدة قوة مصممه خصيصًا لاحتياجات الأسواق ، مثل السوق المصرى ، حيث يوفر الانتشار المنخفض لطرق الدفع الرقمية فرص تطور عالي في المستقبل القريب. ويسعدنا جدًا أن شركة مثل ضامن رأت فينا وفي منصتنا فرصة عظيمة للنمو ، ليس فقط للشركة ، ولكن للبلد بأكملها ، لسرعة رقمنة سوق المدفوعات في مصر ، والذي لا يزال مرتبطًا إلى حد كبير باستخدام النقد بالاخص المناطق التى يتم التحكم فيها عن بعد .

علق الدكتور سامى شاوش نائب رئيس مجلس ادارة شركة cashflo معلقا نحن متحمسون للغاية بالانضمام للشركات ذات المواهب المتميزة والامتداد العالمى لتقديم حلولا مبتكرة قوية وعالمية ومتخصصة ، تم تطوريها من قبل فريق متعدد الثفاقات ومن خلال دمج الانظمة المعقدة باكثر الطرق كفاءه لتوفير افضل تجربة للعملاء .

وتأسست ضامن في عام 2018 بهدف تقديم حلول الدفع الإلكترونى على مستوى التعاملات المالية التى تخص الأفراد والمؤسسات، وتقديم الخدمات للمؤسسات المالية فى إطار مبادرة الحكومة المصرية الخاصة ببرامج الشمول المالى.

وتستمد ضامن الخبرة والدعم فى هذا المجال من خلال مؤسسها وهى شركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» الرائدة التى تدير حاليا 20 مليون بطاقة وتخدم 72 مليون مصرى لتقديم حلول تكنولوجيا متكاملة فى مجال بناء النظم وتشغيلها والتى نفذت مشروع إدارة صرف المقررات التموينية وصرف الخبز لحوالى 20 مليون مواطن يوميا باستخدام البطاقات الذكية.

وتمتلك «ضامن» أكثر من 26 فرعا على مستوى محافظات مصر، وتقدم ما يزيد على 500 خدمة دفع وتحصيل إلكترونى عبر منصة ضامن للمدفوعات، مثل التبرعات للمؤسسات والجمعيات الخيرية و شحن كروت الكهرباء وفواتير الغاز ودفع فواتير الهاتف المحمول والخط الأرضى وتقدم خدمتها من خلال شبكة تزيد عن 100 الف تاجر فى جميع محافظات مصر .