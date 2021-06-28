«ضامن» لحلول المدفوعات تستهدف نشر 30 ألف ماكينة فى مبادرة «المركزى»«ضامن» لحلول المدفوعات تستهدف نشر 30 ألف ماكينة فى مبادرة «المركزى»

قال تامر الحسينى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «ضامن» لحلول المدفوعات الإلكترونية، إن استراتيجية الشركة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أولها خطة عشرية طويلة المدى وأخرى متوسطة مدتها 5 سنوات وقصيرة لمدة عام، موضحا أن ضامن تستهدف خلال العام الحالى مضاعفة عدد منافذ البيع وتنويع الخدمات والتوسع الجغرافى.

وأوضح الحسينى لـ «المال» أن شركته تسجل حاليا أكثر من 500 ألف عملية دفع يوميا بإجمالى مبيعات تتراوح بين 450 إلى 500 مليون جنيه شهريا، ولديها نحو 100 ألف تاجر بنظم مختلفة فعلى سبيل المثال يوجد 50 ألف تاجر يقدمون خدمات التموين وضامن فى نفس الوقت، كما يوجد أيضا تعاقدات مع منافذ بقالة وخردوات عبر 30 ألف ماكينة.

وأكد أن «ضامن» شاركت بحوالى 20 ألف ماكينة فى مبادرة البنك المركزى لنشر 100 نقطة بيع على مستوى الجمهورية وتستهدف الوصول إلى 30 ألف من خلال التعاون مع بنوك مصر والأهلى QNB، تماشيا مع أهداف وتعليمات البنك المركزى للوصول بوسائل الدفع الإلكترونية إلى كل النقاط التى لم يتم تغطيتها من قبل.

تفعيل 100 خدمة جديدة..و450 إلى 500 مليون جنيه مبيعات شهريا

ولفت إلى أن الشركة بصدد تفعيل 100 خدمة جديدة هذا العام ليصل بذلك إجمالى عدد الخدمات المقدمة للعملاء إلى 500 خدمة عن طريق الربط الالكترونى المباشر مع شركات الإتصالات وبعض الهيئات الحكومية وشركات التأمين.

وألمح إلى أن الشركة وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة مواصلات مصر لتقديم خدمات للمواطنين كدفع التذاكر وتجديد الاشتراكات ودفع فواتير استهلاك الغاز وشحن عدادات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع، بالأخص فى المدن الموسمية مثل الساحل الشمالى ومرسى مطروح.

كما أضافت أيضا بعض وسائل الدفع المبتكرة لخدمة مشروعات التحول الرقمى من خلال التعاقد مع محلات ومنافذ بيع قبول المدفوعات باستخدام المحافظ الالكترونية و credit card payment بالاضافة إلى التعامل بالكاش المتوفر بالفعل حاليا فى المنافذ.

اتفاق مع «مواصلات مصر».. وخطة للوصول 10 آلاف محل

وأشار إلى أن الشركة تسعى للنمو بشكل مضطرد خلال الخمس سنوات المقبلة، علاوة على استكمال تعاقداتها وتغطية كافة القطاعات بشكل دورى والوصول إلى 10 آلاف محل خلال 2021، موضحا أن «ضامن» تسعى للتوسع الخارجى وهناك تعاون مع بعض الأسواق خارج مصر قريبا – على حد قوله.

على صعيد آخر، رأى أن قواعد البنك المركزى بشأن خدمات الادخار والاقتراض الرقمى جيدة للغاية نظرا لأن إضافة أى خصائص جديدة على المحافظ الإلكترونية سيؤدى لزيادة استخدامها ويسهم فى رفع وعى العملاء واعتمادها كوسيلة من وسائل الدفع الأساسية سواء فى الدفع أو نقل الأموال مما ينعكس على سرعة الحصول على تمويل لاسيما وأن الشركات لن تضطر فى هذه الحالة للدخول فى تفاصيل التقييم المعتادة والمعقدة من أجل الحصول على تاريخ العميل مع المعاملات البنكية السابقة.

وتابع أن ضامن استثمرت نحو 2 مليون دولار لإطلاق محول مالى لتسهيل عملية التحويل مع البنوك وتنفيذ كافة أنواع المدفوعات الإلكترونية، كما تعتزم الشركة إطلاق الأبلكشين الخاص بالمستهلك والتجار وخدمة المحفظة الإلكترونية خلال العام الجارى.

ورأى أن دخول شركات الإتصالات ومنها فودافون فى سوق حلول المدفوعات الإلكترونية سيؤدى إلى حدوث تغييرات جديدة فى السوق نظرا لأن هذه الخطوة ستثير شهية شركات الاتصالات الأخرى لإحداث نوع من التوازن داخل السوق مما سيخلق منافسة شرسة خلال المرحلة المقبلة بين شركات الدفع الإلكترونى والاتصالات والقطاع البنكى.

وتوقع أن تتجه السوق نحو خلق تكتلات كبيرة مع كثرة اللاعبين المتواجدين على الساحة والغير مؤهلين للمنافسة نتيجة عدم امتلاكم أذرع تقنية عالية الجودة واحتياجهم لملاءة مالية كبيرة – على حد تعبيره، علاوة على أن ظهور لاعبين جدد سيسهم فى تغيير دماينكيات السوق عن طريق خروج بعض اللاعبين من المنافسة نهائيا أو الاستحواذ عليهم من قبل كيانات أخرى كبيرة.

يذكر أن «ضامن» تخضع بنسبة %90 لملكية «ايجيبت سمارت كارد» إحدى الشركات المساهمة فى إدارة منظومة التموين والخبز داخل السوق المصرية.