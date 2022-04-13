وقعت شركة ضامن بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، تتولي بموجبه الشركة تحصيل تبرعات المؤسسة عبر منصتها الإلكترونية، حيث سيتم استلام التبرعات النقدية (الكاش) بشكل مباشر من العملاء عبر ماكينات ضامن وإعطاء المتبرع إيصال استلام إلكتروني بمبلغ التبرع للمؤسسة.

وأشاد الدكتور تامر الحسينى العضو المنتدب لشركة ضامن بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، والتي تساعد الكثير من السيدات المصريات على الاكتشاف المبكر للمرض، ما يعتبر أحد أهم العوامل التي تساعد على الشفاء، هذا بالإضافة إلى المجهود الكبير الذي تبذله المؤسسة لمساعدة المحاربات على مستوى كافة الجوانب الطبية والنفسية مؤكد أن هذا البروتوكول يأتي ضمن مشروعات المسئولية المجتمعية للشركة.

وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الهادفة للربح التى تتبني مباديء التحول الرقمي تعد شريكا استراتيجيا فى رحلة نمو الشركة فضلا عن كونه بداية تعاون لفتح مجالات دعم أخرى بين كل من ضامن و بهية.

وأعربت الدكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية عن بالغ سعادتها واعتزازها بوجود شركات مصرية رائدة مثل ضامن تهتم بالعمل المجتمعي وتضعه على قائمة أولوياتها، لدعم الحياة الكريمة للمواطن المصري في مختلف المجالات خاصة صحة المرأة المصرية ومحاربة سرطان الثدي، حيث إننا في مستشفى بهية نعتز بما نقوم به من دور كبير في دعم صحة المرأة المصرية، والكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان وفقًا لأفضل المستويات العالمية.

وأضافت “جيلان” أن مثل هذا التعاون سيشكل تيسير على داعمى بهية من خلال سهولة عملية التبرع عن طريق ضامن حيث تتولي ضامن تحصيل تبرعات المؤسسة عبر منصتها الإلكترونية ويتم استلام التبرعات النقدية (الكاش) بشكل مباشر من العملاء عبر ماكينات ضامن وإعطاء المتبرع إيصال استلام إلكتروني بمبلغ التبرع للمؤسسة.

وأكدت أن مؤسسة بهية تسعي لمواكبة التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة فى كافة قطاعاتها وميكنة جميع خدماتها تماشيا مع رؤية مصر 2030 وتسهيلا على المتبرعين لدعم مستشفى بهية وذلك إنطلاقا من إيمانها القوي بضروره دعم المرأه التى هى عمود الأسرة المصرية

وأوضحت أن بهية تعمل دوما على توظيف التبرعات فى تنفيذ توسعات جديدة بهدف استقبال عدد أكبر من محاربات مرض السرطان وطمأنة الآلآف من السيدات تزامنا مع مجهودات الدولة نحو توفير المزيد من الخدمات الصحية والقوافل الطبية على مستوي الجمهورية.

الجدير بالذكر أن مؤسسة بهية هى مؤسسة خيرية متخصصة فى الكشف المبكر و علاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان تعمل منذ عام 2015 و قد نجحت فى استقبال أكثر من 186 ألف حالة منذ افتتاحها إلى الآن حيث تنوعت انجازتها فى تقديم الخدمة العلاجية بين القيام بـ44523 جلسة اشعاعى ، و21477 جلسة كيماوى، فضلا عن إجراء ما يقرب من 3490 عملية، واستكمالًا لهذا الجهد تهدف بهية للقضاء تمامًا على قوائم الانتظار.

وتأسست ضامن في عام 2018 بهدف تقديم حلول الدفع الإلكترونى على مستوى التعاملات المالية التى تخص الأفراد والمؤسسات، وتقديم الخدمات للمؤسسات المالية فى إطار مبادرة الحكومة المصرية الخاصة ببرامج الشمول المالى.

وتمتلك الشركة أكثر من 23 فرعًا على مستوى محافظات مصر، وتقدم ما يزيد على 500 خدمة دفع وتحصيل إلكترونى عبر منصة ضامن للمدفوعات، مثل التبرعات للمؤسسات والجمعيات الخيرية و شحن كروت الكهرباء وفواتير الغاز ودفع فواتير الهاتف المحمول والخط الأرضى وتستهدف العمل مع أكثر من 100 ألف تاجر على مستوى الجمهورية.