«ضامن» توقع بروتوكول تعاون مع «القابضة لمياه الشرب» لتقديم حلول الدفع الإلكتروني

وقّعت شركتا “ضامن” لتقديم حلول الدفع الإلكتروني، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بروتوكول تعاون لتسهيل خدمات السداد الإلكتروني وتوفير طرق دفع متعددة.

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرص شركته على تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضًا، وذلك باستخدام ماكينات “ضامن” للدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية، وتطبيق “ضامن”، بالإضافة للتطبيقات والمواقع الإلكترونية المملوكة للشركة القابضة.

من جانبه أكد الدكتور تامر الحسيني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن، أن هذا التعاون يسعى لتحقيق دور الشركة في مدّ جسور التعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات،

وأن الشراكة جاءت لما تتمتع به شركة ضامن من خبرات ونجاحات فى تقديم حلول الدفع الإلكتروني، وأن خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير المياه تساعد العملاء في دفع الفواتير بكل سهولة ويسر في مختلف المنافذ.

وأوضح أن تنظيم عملية التحصيل الإلكتروني تقضي على شكاوى المواطنين, وتحقق جودة الخدمة المقدمة لهم، عن طريق استخدام ماكينات ضامن، وهي ماكينات خاصة بالتحصيل الفوري للفواتير، بما يتيح طباعة الفاتورة للعميل والدفع الجزئي للفاتورة، مما يضمن استمرارية العمل في جميع المواقع وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع،

بجانب تطبيق ضامن والتطبيقات والمواقع الإلكترونية المملوكة للشركة القابضة، وذلك في إطار تطبيق سياسة الدولة نحو تقديم خدمة متميزة للعملاء، وكذلك توفير طرق سداد مختلفة ومتنوعة والتيسير على الشركة القابضة لمياه الشرب.

ونوه الحسينى بأن “ضامن” تدعم جهود الدولة فى تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمى وميكنة المعاملات المالية، فى سبيل الإرتقاء بمستوى الخدمات والشفافية، وتسهيل تنفيذ المعاملات وحوكمتها، مشددًا على العمل بشكل مستمر على إطلاق خدمات تكنولوجية جديدة تواكب التطور الذى تشهده صناعة التكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

وأضاف رسلان أن هذا التعاون تفعيلًا للدور الرائد الذي تقوم به الشركة فى التحول الرقمى وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أى مكان ودفع فواتير المياه إلكترونيًّا للعدادات المميكنة على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن شركة ضامن للدفع الإلكتروني تقدم خدماتها للسوق المصرية منذ أكثر من 4 سنوات، ويبلغ عدد نقاط الخدمة نحو أكثر من 100 ألف نقطة موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 300 مليون جنيه، كما تقدم “ضامن” أكثر من 600 خدمة للعملاء، وهناك خدمات أخرى أبرزها سداد فواتير المرافق العامة (الكهرباء والمياه والغاز)،

بالإضافة إلى شحن كروت الكهرباء وسداد فواتير التليفون الأرضى والمحمول والإنترنت ومصروفات المدارس الحكومية والجامعات والتبرعات وسداد أقساط القروض الصغيرة والمتناهية الصغر وشحن الألعاب، وهناك إضافة لخدمات جديدة من داخل هذه الخدمات.