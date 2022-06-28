«ضامن» توقع بروتوكول تعاون مع «إيجاس» و«المعصرة جاز مترو» لشحن عدادات الغاز

وقعت شركة ضامن لحلول المدفوعات الإلكترونية بروتوكول تعاون مع كل من شركة إيجاس وشركة المعصره جاز مترو، للبدء فى تقديم خدمات الشحن الإلكترونى لمنظومة عدادات الغاز مسبقة الدفع للمواطنين، وذلك فور استكمال كل الإجراءات الفنية مع شركة ضامن.

وأعرب الدكتور تامر الحسينى، الرئيس التنفيذى لشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية عن سعادته بهذه الشراكة، موضحًا أنها تتيح خدمات شحن عدادات الغاز الطبيعي مسبقة الدفع عبر شبكة ومنافذ شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية المنتشرة في أنحاء مصر، وعلى مدار الـ24 ساعة يومياً، وإتمام التوافق المطلوب بين البرامج والنظم الخاصة بمنظومة العداد مسبق الدفع، وبين قنوات الاتصال المختلفة ومراعاة كل نظم التأمين.

الجدير بالذكر، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، هي شركة قابضة مصرية تأسست عام 2001 بقرار رئيس مجلس الوزراء لكي تكون الكيان المسئول عن أنشطة الغاز الطبيعي في مصر، والتي تختص بتكييف خطة عمل فعالة للتعامل بجد وتنظيم أنشطة موارد الغاز الطبيعي في مصر للمساهمة في الاقتصاد المصري، تكون إحدى الكيانات الخمس الكبرى في قطاع البترول المصري خصوصاً، وفي وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشكل عام، وتعد ذراع الدولة المصرية للتعامل مع أنشطة واتفاقيات الغاز الطبيعي مع الشركات المصرية والعربية والعالمية.

وشركة “المعصرة جاز مترو” إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة السويدى الكتروميتر، وهى متخصصة في إنتاج عدادات الغاز، وتكون مسئولة عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة جميع أنواع عدادات قياس استهلاك الغاز الطبيعي (مسبقة الدفع) والأنظمة المكملة لها بكل مستلزماتها وأجهزة الاختبار اللازمة له.

وتأسست ضامن في عام 2018 بهدف تقديم حلول الدفع الإلكترونى على مستوى التعاملات المالية التى تخص الأفراد والمؤسسات، وتقديم الخدمات للمؤسسات المالية فى إطار مبادرة الحكومة المصرية الخاصة ببرامج الشمول المالى.

وتستمد ضامن الخبرة والدعم فى هذا المجال، من خلال مؤسسها وهى شركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» الرائدة متخصصة فى تقديم حلول تكنولوجيا متكاملة فى مجال بناء النظم وتشغيلها، والتى نفذت مشروع إدارة صرف المقررات التموينية والخبز لحوالى 20 مليون مواطن يوميًا باستخدام البطاقات الذكية.

وتمتلك «ضامن» أكثر من 23 فرعًا على مستوى محافظات مصر، وتقدم ما يزيد على 500 خدمة دفع وتحصيل إلكترونى عبر منصة ضامن للمدفوعات، مثل التبرعات للمؤسسات والجمعيات الخيرية و شحن كروت الكهرباء وفواتير الغاز ودفع فواتير الهاتف المحمول والخط الأرضى وتقدم خدمتها من خلال شبكة تزيد على 100 ألف تاجر فى جميع محافظات مصر.