«ضامن» تجمع 5 ملايين جنيه للجمعيات الخيرية قبل رمضان

أشاد تامر الحسيني ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ضامن ” لحلول المدفوعات الألكترونية ، بخطوات الدولة للتحول إلى عالم رقمي.

وقال إنها بدأت مع قرب حلول شهر رمضان المبارك في التواصل مع الجمعيات الخيرية لإعداد الحملات الخاصة بالتبرعات، والإعلان عن طرق جمع التبرعات عبر خدمات الدفع الإلكتروني على مستوى المحافظات.

وأكد “الحسيني” أن الحاجة أصبحت ملحة في ظل اشتداد ازمة فيروس كورونا وازدياد الاتجاه حكومي والمجتمعي لتحويل جميع التعاملات المالية إلى المنظومة الرقمية وتسابق الجميع لتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين لتجنب التزاحم والتجمعات بين الأفراد.وأضاف أن “ضامن ” نجحت في سهولة نقل نحو 5 ملايين جنيه كتبرعات قبل حلول شهر رمضان بعد توفير إمكانية دفع التبرعات للجمعيات الخيرية مع تطوير فكرة الدفع السريع – بطرق تكنولوجية مختلفة لعل أبرزها “كود الاستجابة السريع ” – بأي مكان على مستوى محافظات مصر.

كما أشار “العضو المنتدب لشركة ضامن” إلى أن هناك العديد من الجمعيات الخيرية بمصر التي تعلن عن إمكانية التبرع لها على مدار العام، ومن أبرزها (مصر الخير، الأورمان، مؤسسة ٥٧٣٥٧، بنك الطعام المصري، صناع الحياة، بيت الزكاة والصدقات المصري، معاً لإنقاذ إنسان، مستشفى شفاء الأورمان، نبع الحياة وأورام الفيوم)، لذا حرصت ضامن على توفير المجهود وتوفير الوقت من خلال التبرع عبر ضامن من أقرب فرع, ولفت “الحسيني ” إلى إمكانية اختيار الخدمات أو نوع التبرعات التي توفرها كل جمعية خيرية من حيث الزكاة، الصدقة، الغارمين، كرتونة إغاثة، ترميم منزل، غطاء، تبرع شهري