اتصالات وتكنولوجيا

«ضامن» تجمع 5 ملايين جنيه للجمعيات الخيرية قبل رمضان

منها مصر الخير والأورمان
المال - خاص 12:43 ص, الأحد, 25 أبريل 21 12:43 ص, الأحد, 25 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أشاد تامر الحسيني ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ضامن ” لحلول المدفوعات الألكترونية ، بخطوات الدولة للتحول إلى عالم رقمي.

وقال إنها بدأت مع قرب حلول شهر رمضان المبارك في التواصل مع الجمعيات الخيرية لإعداد الحملات الخاصة بالتبرعات، والإعلان عن طرق جمع التبرعات عبر خدمات الدفع الإلكتروني على مستوى المحافظات.

وأكد “الحسيني” أن الحاجة أصبحت ملحة في ظل اشتداد ازمة فيروس كورونا وازدياد الاتجاه حكومي والمجتمعي لتحويل جميع التعاملات المالية إلى المنظومة الرقمية وتسابق الجميع لتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين لتجنب التزاحم والتجمعات بين الأفراد.وأضاف أن “ضامن ” نجحت في سهولة نقل نحو 5 ملايين جنيه كتبرعات قبل حلول شهر رمضان بعد توفير إمكانية دفع التبرعات للجمعيات الخيرية مع تطوير فكرة الدفع السريع – بطرق تكنولوجية مختلفة لعل أبرزها “كود الاستجابة السريع ” –  بأي مكان على مستوى محافظات مصر.

اقرأ أيضا  الفئة السعرية «2 - 3 آلاف جنيه» الأعلى مبيعًا لهواتف «ريدمي» في مصر خلال فبراير (جراف)

كما أشار “العضو المنتدب لشركة ضامن” إلى أن هناك العديد من الجمعيات الخيرية بمصر التي تعلن عن إمكانية التبرع لها على مدار العام، ومن أبرزها (مصر الخير، الأورمان، مؤسسة ٥٧٣٥٧، بنك الطعام المصري، صناع الحياة، بيت الزكاة والصدقات المصري، معاً لإنقاذ إنسان، مستشفى شفاء الأورمان، نبع الحياة وأورام الفيوم)، لذا حرصت ضامن على توفير المجهود وتوفير الوقت من خلال التبرع عبر ضامن من أقرب فرع, ولفت “الحسيني ” إلى إمكانية اختيار الخدمات أو نوع التبرعات التي توفرها كل جمعية خيرية من حيث الزكاة، الصدقة، الغارمين، كرتونة إغاثة، ترميم منزل، غطاء، تبرع شهري

اقرأ أيضا  بروتوكول تعاون بين «فيكسد سليوشنز» و«الأهلي ممكن» للتكامل في منصات الدفع الرقمي

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

صرف تعويضات المتضررين من توسعة الدائري عبر مكاتب البريد

المال - خاص 10:11 م, السبت, 24 أبريل 21

ماستر كارد تبحث مع عابدين موقف مشروع الشركة فى العاصمة الجديدة

المال - خاص 2:08 م, السبت, 24 أبريل 21

شريحة «1000 – 2000 جنيه» تهيمن على مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر خلال فبراير (جراف)

أحمد عوض 12:50 م, السبت, 24 أبريل 21

«فاتورة» للتكنولوجيا المالية تحقق مليار جنيه حجم أعمال سنويًّا في مصر

المال - خاص 11:32 ص, السبت, 24 أبريل 21

بروتوكول تعاون مع «الاتصالات» وجامعة الفيوم لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية

محمود جمال 4:11 م, الجمعة, 23 أبريل 21

الفئة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» الأعلى مبيعًا لهواتف «ريدمي» في مصر خلال فبراير (جراف)

أحمد عوض 2:43 م, الجمعة, 23 أبريل 21