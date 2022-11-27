«ضامن» تؤسس «مدد» للتمويل الاستهلاكى ومتناهى الصغر فى الربع الثانى من العام القادم

تعتزم شركة ضامن لحلول المدفوعات الإلكترونية تأسيس ذراع استثمارية لها فى نشاط التمويل الاستهلاكى ومتناهى الصغر خلال الربع الثانى من 2023 تحت اسم «مدد»، وذلك بتمويل من صندوق أور كابيتال.

قال الدكتور تامر الحسيني، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن السوق المصرية فى احتياج قوى للخدمات المالية غير المصرفية خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى أن ضامن تعد حاليا دراسات الجدوى التى توضح مؤشرات هذا القطاع والأهداف المستقبلية من وراء اقتحامه.

وأوضح الحسينى فى حوار مع «المال» أن استراتيجية ضامن خلال العام المقبل ترتكز على الانتشار الجغرافى وزيادة عدد الخدمات رغم التحديات الاقتصادية التى تشهدها الأسواق وذلك لأسباب متعددة منها ضرورة استعادة معدلات النمو والصعود للقمة مجددا، معتبرا أن الشركات التى تستثمر فى أوقات الازمات – على حد قوله تسجل نجاحات فى المستقبل.

وقدر حجم استثمارات الشركة فى الوقت الراهن بأكثر من 250 مليون جنيه فى تطوير بينتها التحتية وتوظيف عمالة وغيرها، مشيرا إلى أن ضامن بصدد الوصول إلى نقطة التعادل break even بين الإيرادات والمصروفات بنهاية العام الجاري، على أن تبدأ فى تحقيق الربحية فى 2023.

ورأى أن خدمات الدفع الإلكترونية أصبحت ضرورية فى الحياة اليومية لاغنى عنها، لافتا إلى أن ضامن تعمل على التوسع أفقيا من خلال زيادة عدد نقاط البيع التابعة، والتى تتجاوز حاليا إلى 100 ألف نقطة تقريبا وتستهدف الشركة الوصول إلى 115 ألف خلال العام المقبل بنسبة نمو تبلغ %15.

وإلمح إلى أن «ضامن» تتعامل مع عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية منها المصرف المتحد والأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى CIB والأهلى قطر الوطنى QNB، وتخطط لضم بنكين أو ثلاثة إلى شبكتها خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد المشاركة فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا، علق قائلا: تحرص الشركة على التواجد سنويا فى معرض كايرو آى سى تى من خلال جناح يتيح لها عقد سلسلة مقابلات مع العملاء والتعريف بالخدمات الجديدة للشركة، وتلقى السير الذاتية من خريجى الجامعات لإتاحة فرص تدريب صيفية لهم داخل الشركة لمدة تتراوح تصل إلى شهرين، وذلك انطلاقا من رؤيتها تجاه تنمية المجتمع والاستثمار فى تنمية الموارد البشرية.

كما تنظم الشركة كذلك داخل جناحها فى المعرض مسابقات للعملاء وتمكينهم من اختبار خدمات الشركة، ويشارك عدد من مسئوليها فى الجلسات النقاشية داخل المعرض عن تطور الصناعة نفسها .

وتابع قائلا: تتواجد الشركة فى كافة مدن وقرى الجمهورية سواء فى صورة محلات التجزئة كالمكتبات والبقالة ومنافذ تقديم خدمات التموين كون ضامن إحدى الكيانات الشقيقة لـ«سمارت» المسئولة عن منظومة تشغيل وإدارة كروت التموين.

وأضاف أن ضامن تعمل فى الوقت ذاته على تطوير خدمات المتاحة على إلى منصتها الإلكترونية والتى تصل حاليا لأكثر من 500 خدمة ، مثل إتاحة خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بالتعاون مع كل شركات الكهرباء وسيتم إطلاقها رسميا خلال أيام، الأمر ذاته ينطبق على باقى خدمات المرافق العامة مثل المياه والغاز، تماشيا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وتيسير الخدمات على المواطنين.

وألمح إلى أن الشركة تدرس إطلاق خدمات أخرى جديدة لعملائها منها سداد أقساط الوثائق التأمينية ورخص ومخالفات المرور، كما تعتزم كذلك طرح تطبيق إلكترونى على أجهزة المحمول بداية العام المقبل، إضافة إلى منصة للتجارة الإلكترونية منتصف 2023 تتيح للبائعين على مواقع التسوق والتواصل الاجتماعى أدوات دفع رقمية لإتمام عمليات البيع والشراء أونلاين.

ونوه عن تنفيذ الشركة نحو 500 ألف معاملة مالية على شبكتها يوميا، مؤكدًا أنه لا توجد دراسات أو أبحاث تسويقية تحدد بصورة دقيقة عدد عملاء شركات الدفع الإلكترونية إلا أنه يمكن القول بأنه عدد المعاملات شهريا قد يصل إلى 15 مليون تقريبا خلال3 سنوات الأمر الذى وصفه بالإنجاز – رغم حداثة عمر الشركة.

وتابع أن ضامن لديها مخزون من ماكينات الدفع الإلكترونى POS تكفى حتى نهاية العام الجارى ومن المتوقع حدوث انفراجة خلال الشهور القليلة المقبلة ، معتبرا أن العاميين الماضيين شهدا نشاطا ملحوظا فى الطلب على خدمات الدفع الإلكترونى فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا وتفعيل نظام العمل من المنزل الأمر الذى رفع استهلاك العملاء من خدمات الاتصالات والأنترنت.

وأكد أن «ضامن» تعمل وفق نعمل وفق مبدأ التكامل مع المنافسين فى تقديم خدمات قيمة مضافة متنوعة للعملاء من خلال منصتها، لافتا إلى أن قطاع الدفع الإلكترونى فى مصر ليس مجال للتنافس وقادر على استيعاب لاعبين جدد ولكن بشروط منها ضمان توافر ملاءة مالية قوية وخبرة تكنولوجية كافية ودارية بالأسواق خاصة وأن الفترة السابقة شهدت دخول كيانات لم تتمتع بصفات النجاح – على حد تعبيره وأصبح مستوى جودة الخدمة أمر منحصرا بين 4 شركات فقط.

وقال إنه من المنتظر أن يصدر البنك المركزى خلال العام المقبل قوانين منظمة لعمل شركات قطاع المدفوعات الرقمية، خاصة أنها خدمة تحتاج إلى معايير تأمين ودرجة موثوقية كبيرة من العملاء.