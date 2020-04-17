ضابط شرطة ينقذ سكان عقار بعد اشتعال منزلهم بحدائق القبة (صور)

أنقذ ضابط شرطة سكان عقار بعد اشتعال النيران بمنزلهم، وعدم قدرتهم على إخمادها، وذلك عقب استغاثتهم أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة بمنطقة حدائق القبة، بمحافظة القاهرة.

ترجع التفاصيل، إلى استغاثة بعض الأهالي بقوة تابعة لقسم شرطة حدائق القبة، بشارع بورسعيد، بقيادة النقيب مصطفى باطة، أثناء تفقدهم الحالة الأمنية.

وقال لهم الأهالي إن حريق شب بأحد الشقق وعدم قدرتهم على إخماده.

وعلى الفور، تم إبلاغ المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة.

وتوجه ضابط الشرطة وبصحبته القوة المرافقة، وتمكنوا من محاصرة النيران حتى وصول قوات الحماية المدنية.

ونجح رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل.

وبالفحص تبين أن النيران نشبت في شقة سكنية بالطابق العاشر.

وأخطر مدير الأمن، واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتقدم الأهالي بالشكر والإشادة لما فعله الضابط والقوة المرافقة.