صُعود طفيف للبورصَة في ختام تعاملات الثلاثاء

اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.79% إلى 13626 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41% ليصل إلى 593 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.43% عند مستوى 1408 نقطة، وكذلك صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.45% عند مستوى 2069 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.46 % عند مستوى 12358 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء يصافى قيم تداولات قدرها 155.2 مليون جنيه و3.4 مليون جنيه و5.8 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 140.2مليون جنيه و794 ألف جنيه و23.6 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 81 سهم من إجمالى 177سهما متداولا، بينما هبط 59 وبقى 37 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الاثنين على نفس الصعود الخفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والمصرية، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18% إلى 13520 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% ليصل إلى 590 نقطة.

وتشمل تكلفة البضاعة ومبلغ التأمين عليها ومصاريف الشحن حتى تكون جاهزة للتسليم في ميناء المستورد.