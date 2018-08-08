صيّف Safely.. حملة لتقليل حوادث الطرق

المال - خاصتعمل أكسا مصر وأوبر، بالإستعانة بخبرات مؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة على تحويل " صيّف Safely" لتصبح حملة قومية للوقاية من حوادث الطرق، من خلال توسيع نطاق التعاون مع " توتال إيجيبت "و "ناسيتا أتو كير" و "جوميا"كانت قد هدفت الحملة العام الماضي إلى تقليل عدد الوفيات على الطرق، وز

المال – خاص

تعمل أكسا مصر وأوبر، بالإستعانة بخبرات مؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة على تحويل ” صيّف Safely” لتصبح حملة قومية للوقاية من حوادث الطرق، من خلال توسيع نطاق التعاون مع ” توتال إيجيبت “و “ناسيتا أتو كير” و “جوميا”

كانت قد هدفت الحملة العام الماضي إلى تقليل عدد الوفيات على الطرق، وزيادة الوعي لدى السائقين حول القيادة الآمنة.

ينضم للمبادرة هذا العام ” توتال إيجيبت ” “ناسيتا أتو كير” و “جوميا” بهدف دعم جهود “صيّف Safely” في تحقيق انخفاض ملموس في معدل حوادث الطرق في فصل الصيف.

بالتعاون مع مؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة، تجري أكسا مصر استطلاعاً يستهدف المسافرين على طريق الساحل الشمالي، لقياس مدى وعيهم بقواعد السلامة على الطريق.

ويعد هذا الاستطلاع جزءاً من دراسة شاملة للسلامة على الطرق، تهدف إلى الحصول على تحليل دقيق حول الأسباب الرئيسية لحوادث السيارات، وعرض تقرير للحكومة يشمل خطة عمل مفصلة يتم تنفيذها من قِبل جميع المعنيين، للقضاء على مسببات الحوادث، وتحسين معايير السلامة على الطرق.

وقال أيمن قنديل، الرئيس التنفيذي لأكسا للاستثمار مصر” إن السلامة والوقاية هي في صميم كل ما نقوم به في أكسا

وأضاف “الحماية هي جوهر عملنا كشركة تأمين. ونحن نعتقد بأن سلامة الطرق تعتمد بشكل رئيسي على السلوك الشخصي لكل فرد في المجتمع”

وتابع “لهذا السبب فإن جميع فاعليات المبادرة هذا العام تستهدف بشكل رئيسي السائقين والركاب، حيث ندعوهم للانضمام إلينا كسفراء، لنشر مبادئ السلامة ورفع الوعي، وتمكين المنظمات غير الحكومية، ودعم صناع القرار.”

و أضاف، “أنا فخور بمبادرة “صيّف Safely”، وفخور بشركائنا، الذين يلتزمون حقاً بتبنّي ونشر ثقافة السلامة في مجتمعنا. ونعد بالعمل الدؤوب مع شركائنا لجعل طرقنا خالية من الحوادث، لحماية الأرواح كل عام.”

أكد دكتور أيمن سبع إن مؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة تدعم وتتعاون مع جميع الجهات الجادة في مواجهة خطر حوادث الطرق وتأثيرها المتزايد على حياة المصريين والاقتصاد المصري.

كما أضاف د. أيمن أن المؤسسة منذ نشأتها تحرص على إتباع نهج علمي تشاركي شامل في مواجهة خطر حوادث الطرق. مشاركة مؤسسة ندى الفعّالة في حملة “صيّف Safely” هو جزء من أنشطتها المستمرة الهادفة إلى معالجة جذور المشكلة واقتراح حلول علمية فعالة بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بحيث لا تنحصر المسئولية عن حوادث الطرق على مستخدمي الطرق فقط بل تمتد لتشمل القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

تواصل أكسا مصر هذا العام تقديم رحلات مخفضة من خلال أوبر في الساحل الشمالي عن طريق “البرومو كود “الخاص ب “صيّف Safely” خلال عطلات نهاية الأسبوع، لخفض معدلات الحوادث الناتجة عن القيادة أثناء الشعور بالنعاس أو الإرهاق، لما لذلك من تأثير كبير على قدرة السائق على القيادة بأمان.

وصرح عبد اللطيف واكد، المدير التنفيذي لأوبر مصر “حققت شراكتنا مع أكسا نجاحاً كبيراً في بناء الوعي حول السلامة على الطرق، وتعد ركيزة أساسية في التزامنا بالسلامة في جميع أنحاء البلاد. نحن متحمسون لرؤية الحملة تنمو وتكبر بشكل موسّع، ونشجع القطاعين العام والخاص على العمل معاً لجعل طرقنا أكثر أماناً. “

تساهم “ناسيتا أتو كير” والتي انضمت هذا العام للمبادرة، بخبرتها في مجال فحص وإصلاح السيارات عن طريق استقبال المصيّفين خلال عطلات نهاية الأسبوع للقيام بفحص وقائي ومجاني لسياراتهم، للتأكد من سلامة السيارات خلال السفر على الطريق.

توتال إيجيبت ، المهتمة بسلامة الطرق كجزء من أهم أولويات مجموعة توتال، انضمت للحملة هذا العام. والتي بدورها ساهمت باستضافة فحص السيارات وفاعليات الحركة والاستطلاعات التي ستجريها أكسا مصر ومؤسسة ندى لسلامة الطرق أمام بوابات مارينا 4 بالساحل الشمالي.

وفي ذات السياق، تقدم “جوميا” التي انضمت هي الأخرى للمبادرة هذا العام، قسائم خصم على بعض المنتجات التي من شأنها منح قائدي السيارات القدرة على القيادة الأمنة، مثل سماعات الأذن، وحوامل للهواتف داخل السيارات.

في نفس الإطار وبالتزامن مع فاعليات “صيّف Safely” ستقوم أكسا مستخدمة تقنيات الواقع الافتراضي بتنظيم فاعليات تحاكي تجربة القيادة على الطريق، حيث تضع اللعبة التي صممتها أكسا اللاعبين في مواقف مختلفة، قد يواجهونها أثناء القيادة، للحد من فرص التصادم وتثقيف اللاعبين حول أفضل الطرق لتجنب الحوادث. وستجري تلك الفاعليات خلال عطلات نهاية الأسبوع على شواطئ مختلفة في الساحل الشمالي، وحتى نهاية شهر أغسطس.