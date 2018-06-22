صيني يحاول تهريب هواتف بـ 800 ألف جنيه في مطار القاهرة

وكالات: تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي الْيَوْمَ من احباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون تنظيم الإتصالات، أخفاها راكب صيني الجنسية فور وصوله من الإمارات، لتهريبها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم حجز المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية .أثناء إنهاء إجراءات وصول

وكالات:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي الْيَوْمَ من احباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون تنظيم الإتصالات، أخفاها راكب صيني الجنسية فور وصوله من الإمارات، لتهريبها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم حجز المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية .

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، إشتبه رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب صيني بدت عليه علامات القلق والإرتباك فتم تفتيش حقائبه وتبين وجود 79 هاتف محمول، ماركة (آيفون 8 ) مخفاة بين طيات ملابسه، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 800 ألف جنيه.

قرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.