صينيون ينتقدون إيلون ماسك بسبب أقمار برنامج ستار لينك

شن مواطنون صينيون هجوما على الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الاثنين، بعدما اشتكت الصين من أن ‏محطتها الفضائية اضطرت إلى اتخاذ إجراءات مراوغة لتفادي أقمار برنامج “ستار لينك” التابع له.‏

وكادت أقمار “ستار لينك” الصناعية للإنترنت، والتي تتبع شركة “سبيس إكس”، أن تصطدم بمحطة الفضاء الصينية مرتان، الأولى بتاريخ 1 يوليو والثانية في 21 أكتوبر ، وذلك بحسب وثيقة قدمتها الصين في وقت سابق من الشهر الجاري إلى الأمم المتحدة، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقالت الصين في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: “لأسباب تتعلق بالسلامة، فقد نفذت محطة الفضاء الصينية نظام التحكم الوقائي في تجنب الاصطدام”.

خطورة أقمار برنامج “ستار لينك”

وبعد الحوادث الوشيكة، قام صينيون بـ”فتح النار” على إيلون ماسك، اليوم الاثنين، عبر موقع “ويبو” الصيني للتواصل الاجتماعي، إذ كتب أحدهم أن أقمار “ستار لينك” كانت “مجرد كومة من النفايات الفضائية”، بينما وصفها آخر بأنها “أسلحة حرب الفضاء الأمريكية”.

وأشار أحد المستخدمين إلى أن “مخاطر أقمار “ستار لينك” يتم الكشف تدريجيا عنها، وسوف يدفع الجنس البشري كله ثمن أنشطتها التجارية”.

وسبق للعلماء أن حثوا حكومات العالم على مشاركة البيانات للحد من مخاطر الاصطدامات الفضائية الكارثية، خاصة مع تواجد ما يقرب من 30 ألف قمر صناعي وحطام آخر يدورون حول كوكب الأرض.

وقامت شركة “سبيس إكس” التي يملكها إيلون ماسك، وحدها بنشر ما يقرب من 1900 قمر صناعي يتبع برنامج “ستار لينك”.

وبدأت الصين في بناء محطتها الفضائية في شهرأبريل الماضي بإطلاق “تيانخه”، وهي الأكبر من وحداتها الثلاث، ومن المتوقع أن تكتمل المحطة مع نهاية عام 2022 بعد 4 مهمات مأهولة.

يشار إلى أن إيلون ماسك حاز على لقب “شخصية العام” من مجلة “تايم” الأمريكية لعام 2021، وذلك عن اختراعاته وإنجازاته العلمية من أجل البشرية.