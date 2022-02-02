اقتصاد وأسواق

صيدلية «مصر أون لاين» الإلكترونية تستهدف 250 مليون جنيه مبيعات في العام الحالي

تابعة لمجموعة صيدليات مصر
أسماء السيد 8:35 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 8:35 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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تستهدف صيدلية “مصر أون لاين” الذراع الإلكترونية لمجموعة “صيدليات مصر”، مضاعفة مبيعاتها عدة مرات خلال العام الحالي لتسجل 250 مليون جنيه، مقارنة بقيمة 50 مليون جنيه فى عام 2021.

وأوضح الدكتور أحمد حسن، الرئيس التنفيذي بمجموعة “صيدليات مصر”، أن هناك مستهدفات لرفع عدد الطلبات التي يتم استقبالها من خلال “مصر أون لاين” خلال 2022 لتصل إلى 30 ألف طلب شهريًّا.

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وعلى صعيد مبيعات المجموعة ككل، قال إنها تستهدف نموًّا فى المبيعات بواقع 40% بنهاية العام الحالى، مقارنة بعام 2021 بقيمة 1.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن السلسلة حققت مبيعات بقيمة 1.020 مليار خلال العام الماضي.

وعلى صعيد معدلات الأرباح، لفت حسن إلى أن متوسطات النمو فى ربحية المجموعة سنويًّا خلال عامى 2020 و2021 كانت قد تصل حوالى 30%، موضحًا أنها تعتزم مضاعفة ربحيتها بنهاية 2022 بنسبة 100%، مقارنة بالعام الماضي؛ بدعم من الرؤية المتفائلة للمبيعات خلال العام.

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بقلم أسماء السيد

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