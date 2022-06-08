«صيدليات مصر» و«لوريال باريس» تطلقان تطبيقاً لاختيار المنتج الدوائى المناسب للعملاء

تتعاقد مجموعة «صيدليات مصر» مع شركة «لوريال باريس» الفرنسية بغرض التوسع إلكترونيًا عبر إطلاق تطبيق جديد يُتيح للمتعاملين ترشيح منتجات التجميل الدوائية عبر الذكاء الاصطناعي.

قال الدكتور أحمد حسن، المدير التنفيذى بمجموعة «صيدليات مصر»، إن السلسلة فى المراحل الأخيرة لإتمام التعاقد مع شركة «لوريال باريس» الفرنسية، لإطلاق تطبيق مشترك، بمثابة دكتور خاص بالمجال الطبى التجميلى للمتعاملين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن التطبيق الجديد سيكون على قوة الصيدلية الإلكترونية التابعة لمجموعة «صيدليات مصر»، باسم «مصر دكتور».

وصف «حسن» طبيعة عمل الخدمة الجديدة، بأنها عبارة عن تطبيق يتم تحميله على التليفون المحمول، ويعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، بمعنى أن يقوم العميل بتصوير نفسه (منطقة الوجه)، من خلال التطبيق، وبناء عليه يتم تحديد المشكلة وترشيح المنتج المناسب.

ولفت إلى أن التطبيق يُتيح فقط ترشيح منتجات التجميل الدوائية لمنطقة الوجه، موضحًا أن التعاقد من «لوريال» سيُتيح ترشيح المنتجات الخاصة بها بشكل أولى.

وتابع «حسن» أن العميل له مطلق الحرية فى اختيار أحد المنتجات التابعة لشركة «لوريال باريس» أو أى من المنتجات الأخرى.

وأضاف أنه عقب بدء عمل التطبيق بشكل طبيعي، سيتم التوسع من خلال إتاحته بالأفرع التابعة بمراكز التسوق عبر شاشات تطوير كبيرة، للراغبين فى عرض المشكلات الجلدية بالبشرة وترشيح منتجات التجميل الدوائية لهم.

وعلى جانب آخر، وفيما يتعلق بتوسعات مجموعة «صيدليات مصر» الجغرافية، قال «حسن» إنه تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، تشغيل 3 فروع، ومن المخطط افتتاح 3 أخرى بالفترة المتبقية حتى نهاية 2022.

ولفت «حسن» إلى أن المجموعة تمكنت خلال الشهور الأولى من العام من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بواقع %40، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى 2021، لافتًا إلى أن تلك المعدلات جاءت مدعومة بشكل كبير بالنمو فى مبيعات التجميل وتعاقدات التأمين الصحى. و«صيدليات مصر» إحدى سلاسل الصيدليات الكبيرة فى السوق المصرية، وتم تأسيسها منذ أكثر من 18 عامًا على يد الدكتور ممدوح الأمين وآخرين، وتمتلك مجموعة كبيرة من الفروع فى مختلف أنحاء الجمهورية