بورصة وشركات

«صيدليات مصر» تُخطط لافتتاح 10 فروع جديدة خلال 2022

ليصل إجمالي فروعها إلى 80 فرعًا
أسماء السيد 7:37 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 7:37 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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قال الدكتور أحمد حسن، المدير التنفيذي بسلسلة “صيدليات مصر”، إن المجموعة تُخطط لافتتاح 10 فروع جديدة خلال العام الحالي 2022.

ولفت إلى أن إجمالي فروع الشركة سيصل عقب هذه الزيادة إلى 80 فرعًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن المجموعة تتبنى نظرة متفائلة لمبيعات القطاع الصيدلى فى السوق المحلية خلال العام الحالى، مقارنة بالعامين الماضيين، وذلك بدعم عدة جوانب تتعلق بتلاشي قرارات الإغلاق، وعودة التعامل بشكل طبيعى للمواطنين والتردد على العيادات، حتى فى ظل استمرار ظهور متحورات جديدة لفيروس “كورونا”.

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وأوضح أن المجموعة كانت قد ضخت استثمارات بواقع 67 مليون جنيه خلال 2021 بغرض دعم خطتها التوسعية، إذ افتتحت 14 فرعًا جديدًا خلال العام، بقيمة استثمار بلغت 50 مليون جنيه، فيما توزعت القيمة المتبقية لصالح خطط التسويق وتطوير النظام التكنولوجي للمجموعة.

وقال إن المجموعة حققت خلال 2021 نموًا بواقع 30% على صعيد مبيعات مستحضرات التجميل، وبنحو 38% بالنسبة للقطاع الدوائي.

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بقلم أسماء السيد

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