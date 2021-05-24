بورصة وشركات

«صيدليات مصر» تواصل التوسع التكنولوجى باستثمار 10 ملايين جنيه خلال 2021

أطلقت أول صيدلية رقمية مؤخرًا
أسماء السيد 8:22 ص, الأثنين, 24 مايو 21 8:22 ص, الأثنين, 24 مايو 21

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قال الدكتور أحمد حسن، المدير التنفيذى بمجموعة «صيدليات مصر»، إنها تعتزم مواصلة توسعاتها التكنولوجية خلال العام الجاري باستثمارات مبدئية تُقدر بنحو 10 ملايين جنيه.

وأوضح أن المجموعة كانت قد انتهت مؤخرًا من إطلاق أول صيدلية إلكترونية بالسوق المحلية بنظام «أمريكى – هندي»، باستثمارات بلغت حوالى 15 مليون جنيه، إلى جانب إطلاق أول «برنامج ولاء» للسلسلة.

وأشار حسن، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن برنامج الولاء يُعد الأول بمنطقة الشرق الأوسط، وهو خاص بنظام نقاط على المشتريات، ويمكن للعميل تجميع تلك النقاط ثم تحويلها لعملية شراء نقدى لمنتج ما.

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ولفت إلى أن البرنامج يتضمن كذلك ربط جميع فروع المجموعة بنظام إلكترونى موحد، هذا إلى جانب إمكانية تصميم مجموعة من العروض الخاصة للعميل الواحد وفقًا لمشترياته مع إمكانية منح هدايا أيضًا.

وتابع: الصيدلية الإلكترونية أصبحت متاحة بتطبيق على الموبايل، هذا بخلاف الموقع الإلكتروني، موضحًا أنها أصبحت تضم حاليًا حوالى 25 ألف منتج للمجموعة.

ولفت إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم فصل خدمة توصيل طلبات الصيدلية الإلكترونية عن باقى سلاسل المجموعة من خلال مخازن خاصة بها.

وكشف الدكتور أحمد حسن أن كل تلك التطورات ساهمت فى نمو المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأولى من العام الجارى بنسب شهرية وصلت إلى %43 مشيرًا إلى أن المبيعات الإجمالية المستهدفة بنهاية 2021 تُقدر بنحو 1.250 مليار جنيه.

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وفى سياقٍ متصل، قال إن الفترة المقبلة ستشهد تعميم نظام «delivery management system» من خلال تطبيق على الموبايل بما يسمح للعميل بمتابعة توصيل مشترياته من سلاسل المجموعة وتوقيت التسليم، موضحًا أن هناك خدمات مرتبطة بذلك النظام تتضمن إتاحة بيانات العروض بمجرد مرور الشخص أمام أى فرع للمجموعة.

المجموعة تخطط لافتتاح 4 فروع جديدة بالقاهرة قريبا

وعلى صعيد التوسعات الجغرافية، قال إن المجموعة افتتحت منذ بداية العام الجارى 4 فروع جديدة، أحدها فى محافظة الإسكندرية، موضحًا أنها تُخطط خلال الفترة القريبة المقبلة لافتتاح 4 أخرى بنطاق القاهرة.

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وتعد «صيدليات مصر» إحدى سلاسل الصيدليات الكبيرة بالسوق المصرية، وتم تأسيسها منذ أكثر من 18 عاماً على يد الدكتور ممدوح الأمين وآخرين، وتمتلك حوالى 70 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية.

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بقلم أسماء السيد

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