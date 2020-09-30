«صيدليات مصر» تطلق أول صيدلية أونلاين بشكل تجريبى

أطلقت مجموعة صيدليات مصر أول صيدلية إلكترونية بالسوق المحلية عبر إنشاء شركة مصر أونلاين لتولى إداراتها.

وقال أحمد حسن المدير التنفيذى بصيدليات مصر لـ «المال»، إن المجموعة أطلقت مؤخرًا صيدليتها الإلكترونية بشكل تجريبي، باستثمارات 25 مليون جنيه.

وأوضح أن الصيدلية الإلكترونية ستكون أشبه بمواقع التسوق أونلاين، ويمكن للعميل التصفح والشراء والدفع، مع إمكانية استبدال المنتجات وتوصيل الطلبات للمنازل.

ولفت إلى أن الصيدلية الجديدة ستكون منفصلة عن المجموعة الحالية، على أن تدرج تحت مظلة الشركة الجديدة «مصر أونلاين»، بحجم مبيعات مستهدف يقدر بنحو 15 مليون جنيه، لافتاً إلى أن ذلك قد يتحقق خلال العام المقبل، خاصة أن الصيدلية لا تزال تحت الاختبار التجريبى.

ولفت إلى أن المجموعة تبحث تشغيلها لصالح الغير أيضًا، وعدم الاقتصار على تسويق منتجات المجموعة فقط.

يذكر أن «المال» كانت قد نشرت فى وقت سابق أن المجموعة ستنشئ نظامًا إلكترونيًا لربط فروعها وتوحيد التعاملات، إضافة لإنشاء أول برنامج ولاء متكامل للعملاء.

من جهة أخرى قال أحمد حسن، المدير التنفيذى، إن «صيدليات مصر» ضخت استثمارات بقيمة 25 مليون جنيه أخرى، بهدف افتتاح 15 فرعاً جديداً خلال العام الجارى.

وأضاف أن المجموعة انتهت بالفعل من افتتاح 5 فروع بالقاهرة والغردقة، وتستهدف افتتاح 10 فروع جديدة قبل نهاية العام، منها 4 بالقاهرة وبنها والأقصر وشرم الشيخ، ستكون جاهزة للافتتاح بنهاية سبتمبر الجارى.

وفيما يتعلق بتأثيرات جائحة كورونا على نشاط المجموعة، أوضح أن نشاط الصيدليات عمومًا كان خارج دائرة التأثير السلبي، حتى خلال فترات الإغلاق التى شهدتها السوق المحلية.

وتابع: الجائحة قللت نسب النمو الشهرية المستهدفة بحوالى %5 لكن المجموعة لا تعتبر ذلك تأثيرًا سلبيًا.

ولفت إلى أن «صيدليات مصر» كانت تستهدف نسب نمو شهرية فى حجم المبيعات بنحو %20 إلا أنها ارتفعت تدريجيا منذ يوليو الماضى إلى %33 شهرياً، ومستمرة فى التحسن.

و«صيدليات مصر» هى إحدى سلاسل الصيدليات الكبيرة بالسوق المصرية، وتم تأسيسها منذ أكثر من 18 عاماً على يد الدكتور ممدوح الأمين وآخرين، وتمتلك أكثر من 63 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية.