بورصة وشركات

«صيدليات مصر» تستهدف مبيعات بمليار جنيه بنهاية العام

أحمد حسن: نخطط لافتتاح 25 فرعا جديدا خلال 2021
أسماء السيد 7:26 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 7:26 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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قال الدكتور أحمد حسن، المدير التنفيذي  بمجموعة «صيدليات مصر» إنها تستهدف تحقيق مبيعات بمليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وأضاف أن حركة المبيعات شهدت نموًا واضحًا خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ شهر يوليو بدعم من قرارات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأشار – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إلى أن نسب النمو المحققة فى المبيعات منذ يوليو الماضى فاقت توقعات المجموعة إذ سجلت %33 على أساس شهرى مقارنة مع مستهدفات بلغت %20.

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وأوضح أنهُ بشكل عام حتى فى فترات جائحة كورونا لم تتأثر حركة المبيعات بشكل يذكر، ولكن انخفضت المستهدفات الشهرية نسبيا.

وأكد أن المجموعة تستهدف زيادة حجم وقيمة المبيعات بشكل سنوى، ووصول مبيعاتها إلى نحو 1.25 مليار جنيه بنهاية العام المقبل.

وكشف عن أن المجموعة لديها خطة توسعية خلال العام المقبل تستهدف من خلالها زيادة فروعها، إذ تُخطط لافتتاح 25 فرعا جديدا، باستثمارات تصل إلى 70 مليون جنيه.

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يُذكر أن «المال» نشرت مؤخرًا أن المجموعة تستهدف خلال العام الجارى افتتاح 15 فرعا جديدا، وتم بالفعل افتتاح 4 فروع ومُخطط افتتاح 10 أخرى قبل نهاية شهر ديسمبر الحالى.

وأطلقت المجموعة أول صيدلية إلكترونية لها فى السوق المحلية، باستثمارات بلغت حوالى 25 مليون جنيه.

و«صيدليات مصر» هى إحدى سلاسل الصيدليات الكبيرة فى السوق المصرية، وتم تأسيسها منذ أكثر من 18 عاماً على يد الدكتور ممدوح الأمين وآخرين، وتمتلك أكثر من 63 فرعًا فى مختلف أنحاء الجمهورية.

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وتجدر الإشارة إلى أن قطاع  الصيدليات لم يشهد  تأثيرات فى ظل الموجة الأولى لجائحة كورونا، إذ كانت سلاسل الصيدليات مُستثناة من قرار الإغلاق المبكر، فى فترات الحظر منذ مارس وحتى يوليو.

ثم قررت الحكومة المصرية فى شهر يوليو الماضى العودة لفتح الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجى مراعاة لأوضاع الأنشطة الأكثر تضررًا مثل السياحة والطيران وبعض مجالات التجزئة وغيرها.

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بقلم أسماء السيد

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