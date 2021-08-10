صيدليات عابدين تتقدم لشراء أرض مستشفى بمدينة سوهاج الجديدة

أظهرت بيانات صادرة من هيئة المجتمعات العمرانية وجود اهتمام استثمارى من عدة شركات للاستحواذ على أراضٍ مخصصة للمستشفيات ومخازن الأدوية فى مدينتى سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة، من بينها سلسلة صيدليات عابدين فارما، التى تقدمت لشراء إحداها.

واطلعت «المال» على نسخة من مستندات المجتمعات العمرانية التى أظهرت تقدم صيدليات عابدين لشراء قطعة أرض مساحتها 3220 مترًا لإنشاء مستشفى بمدينة سوهاج الجديدة، بسعر 2475 جنيهًا، وذلك فى إطار توسعات للسلسلة الشهيرة.

كما تقدمت عدة شركات أخرى للمنافسة على تلك الأرض، منها الأمل للمراكز الطبية، لايف كابيتال جروب للاستثمار، وحور للاستثمار العقارى.

يُشار إلى أن صيدليات عابدين من السلاسل البارزة فى القاهرة الكبرى والصعيد، وتعمل أيضًا فى توريد الأجهزة الطبية والنظارات الشمسية ومستحضرات التجميل، من خلال 40 فرعًا فى السوق المحلية .

كما تقدمت سلسلة صيدليات عابدين أيضًا بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء أرض بمدينة سوهاج الجديدة مساحتها 4038 مترا، بسعر 1420 جنيها مخصصة لإنشاء مخازن لوجستية.

ويتنافس على الأرض عدة مطورين آخرين، منها شركات المختار للاستثمار العقارى، وهلال للمقاولات، المصطفى للهندسة، وايه أم للصناعات الغذائية، والصرح للخدمات التعليمية والمقاولات.

وفى فبراير الماضى، اقتنصت صيدليات عابدين قطعة أرض مساحتها 2131 مترًا بمدينة سوهاج الجديدة، مخصصة لنشاط تجارى.

وتعتبر مدينة سوهاج الجديدة، إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 29516 فدانًا، ويتضمن المخطط العام للمدينة، الكتلة القديمة بمساحة 2240 فدانًا، والتوسعات الشمالية الشرقية بمساحة 1520 فدانًا، والتوسعات الجنوبية 9900 فدان، وتستهدف المدينة الوصول بعدد السكان إلى 790 ألف نسمة بحلول عام 2050.

طلب قطعة أخرى مخصصة لنشاط مخازن لوجستية

وفى مدينة أسيوط الجديدة، تقدمت شركة المتحدة للصيادلة بطلب لشراء قطعة أرض مساحتها 4136 مترا، لإقامة مخزن للأدوية بسعر 3950 جنيهًا للمتر، كما تقدمت أيضاً لشراء 11 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة إجمالية 15895 مترا وبسعر 3445 جنيها للمتر، وذلك لإنشاء مخازن للأدوية.

يُذكر أنه تم إنشاء مدينة أسيوط الجديدة طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2000، وتقع المدينة على شرق النيل على طريق القاهرة/ سوهاج، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 30.3 ألف فدان، منها 9000 فدان كتلة عمرانية، ويبلغ عدد سكانها حوالى 35 ألف نسمة، والمستهدف 750 ألف نسمة.

وأوضحت مستندات الهيئة أن كل العروض السابق ذكرها تمت الموافقة فنيًا عليها من جانب قطاع الشئون العقارية بالمجتمعات العمرانية، ومن المخطط عقد جلسة فض المظاريف المالية المقدمة يوم 15 أغسطس الحالي، للإعلان عن الفائزين.