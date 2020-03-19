صيدليات ترفض شراء الكمامات والكحول من موزعي المستلزمات للمبالغة بأسعارها

محمد مجدي – محمد ريحان

قرر عدد من أصحاب الصيدليات وقف التعامل مع موزعي المستلزمات الطبية مثل الكمامات والكحول حاليا، لقيامهم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ، مؤكدين أن هذا الإجراء محاولة منهم في عدم مساعدة هؤلاء المستغلين في الاستفادة من الأزمة الحالية من فيروس كورونا، وهو ما يجبرهم علي خفض اسعار هذه المستلزمات مرة أخري وتوفيرها للمواطنين .

وطالبوا الحكومة بالتدخل لتوفيرها للمواطنين، مع ضرورة التوسع في شن الحملات علي تجار المستلزمات الطبية المستغلين ، بهدف ضبط السوق وتوفير الاحتياجات المطلوبة.

مصطفي حسن : محاولة لعدم الاستغلال .. واتباع تعليمات النظافة الشخصية ضرورة

وقال الدكتور مصطفي حسن صاحب احدي الصيدليات في مركز قليوب ، ان قرر عدم شراء اية مستلزمات طبية مثل الكمامات والكحول نظرا لارتفاع اسعارها بشكل مبالغ فيه، مرجعا ذلك كنوع من الردع لهم وعدم المساعدة علي استغلال الناس.

وأشار الي أن زجاجة الكحول التي لم يكن يتجاوز سعرها عشرة جنيهات للجمهور تجاوزت حاليا حاجز 30 جينه وهو أمر لايجب التساهل معه، كما ارتفعت اسعار الكمامات العادية الي 10 جنيهات مقابل جنيه قبل ذلك، مطالبا بتدخل الحكومة لتوفيرها للمواطنين.

وطالب كافة الجهات المنوطة بتكثيف الرقابة علي مخازن المستلزمات الطبية وموزعي الكمامات والكحول، واقرار عقوبات تجار الأزمات الذين يستغلون احتياجات الناس دون وجه حق ، في الوقت الذي يجب أن نتكاتف فيه جميعا لتجاوز هذه الازمة.

وأشار الي وجود بعض المبادرات التي أطلقها البعض بعنوان ضد الاستغلال من أجل توفير هذه المستلزمات بأسعار مناسبة أو بالمجان، مطالبا كافة المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالنظافة الشخصية ، ومنها ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، مع تخفيف الاحتكاك بالناس والتزام المنازل إلا في حالة الضرورة للمساعدة في تحجيم انتشار فيروس كورونا.

سمير جوزيف: أسعار بعض الكمامات وصلت 100 جنيه للواحدة

قال الدكتور سمير جوزيف صاحب صيدلية في منطقة العباسية أن أسعار الكمامات الطبية ارتفعت الي الضعف لنوع n9 والمزودة بفلتر حيث وصل السعر الي 100 جنيه بعد أن كانت ب 50 جنيه منذ 3 ايام .

وأضاف جوزيف أنه امتنع عن جلب تلك الكمامات والتي قام موزعيها برفع سعرها بشكل مبالغ فيه لاستغلال المواطنين .

و أكد جوزيف أن هناك كمامات اخري بأسعار أقل بكثير و تتراوح من 5 الي 7.5 جنيه وهي الكمامات الطبية المتداولة في الأسواق.

رأفت فايز: سعر الكحول ارتفع الي 30 جنيه للزجاجة .. وأوقفت شراء الكمامات من الموزعين

بينما قال الدكتور رأفت فايز مدير صيدلية في منطقة حدائق القبة أن أسعار زجاجة الكحول تراوحت ما بين 30 و 25 جنيها بعد أن كانت ب 7 جنيهات قبل أزمة انتشار فايروس كورونا.

وأضاف بأن أسعار الكمامات المزودة بفلتر وصل سعرها في السوق السوداء الآن الي 200 جنيه .

وأشار إلي أنه امتنع عن طلبها من الموزعين بعد وصولها الي 80 جنيه .

و طالب فايز الحكومة بتوفير تلك الكمامات عبر وزارة الصحة مؤكدا أنها هي الأصلح لتنقية الهواء الذي يتم استنشاقه ، بينما الكمامات الأخري ماهي الا تقليل من حد استنشاق الهواء المحمل بفيروس كورونا.

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد قررت وقف تصدير الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه – الكمامات) ومستلزمات الوقاية من العدوى ، لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ النشر بالوقائع المصرية.

كما قررت منع تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته لنفس المدة، وذلك وفقا للبنود الجمركية لها.

وقالت الوزيرة إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس، وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلية.

ورصدت جولة لـ«المال» قبل ايام شملت صيدليات فى الدقى والقليوبية ورمسيس وجود طلب غير مسبوق على الكمامات والكحول الإيثلى، والأدوات الطبية الخاصة بالتعقيم مثل «الديتول» وبخاخات الكحول وغيرها، مع نقص فى المعروض بالسوق خلال الفترة الحالية نتيجة الإقبال عليها.

وقال الدكتور على عونى، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الطلب على الكمامات ارتفع مؤخرًا، فقفز سعرها من 16 جنيها للعلبة التى تحتوى 50 قطعة إلى 170 جنيها، وتباع فى الصيدليات بين 8 إلى 10 جنيهات للكمامة، مقابل جنيه قبل الأزمة.

وأضاف بأنه نتيجة التوعية الإعلامية واهتمام المواطنين بالنظافة الشخصية، ومنح إجازة لمدة أسبوعين للمدارس، فإن الإقبال على الكمامات والكحول ارتفع للغاية، مؤكدًا نقص الكحول الإيثلى تركيز 70% الذى يستخدم كمطهر من الصيدليات خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن الحكومة تقوم بالرقابة على الصيدليات من خلال إدارة التفتيش الصيدلى التابعة لوزارة الصحة، لكن الكمامات والكحول الإيثلى تركيز 70% الذى أوصى به الخبراء لاستخدامه فى تطهير الأيدى والأسطح غير مصنفين كسلع استراتيجية، ولا توجد عليهما تسعيرة جبرية، ولو كانا كذلك لتولت الحكومة توزيعهما بما لا يدع المستهلكين عرضة لاستغلال السوق.

وأكد أنه يمكن للحكومة الإعلان عن خطوط ساخنة للإبلاغ عن أي شكل لاستغلال الموقف من قبل التجار أو الصيدليات.

وقال الدكتور محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الكحول ممنوع بيعه كمادة خام فى الصيدليات، ولكن يتم إضافة مركب مطهر عليه ليستخدم كمادة مطهرة.

ونفى إسماعيل نقص المعروض من مركب الكحول المطهر فى السوق، قائلًا: «يمكن للمستهلكين شراؤه من شارع قصر العينى».

وأشار إلى أن «الكمامات» التى تشهد نقصاً بالأسواق حالياً ليست العنصر الحاسم فى مكافحة الفيروس، ولكن محاولات رفع جهاز المناعة قد تساهم فى الحد من انتشاره.

وأكد أن النقص فى الكمامات فقط، لافتًا إلى أن رفع جهاز المناعة هو عنصر الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، وليس ارتداء الكمامة فى الأساس.