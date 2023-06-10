«صيدليات العزبي» : نسعى لنصبح كياناً رائداً للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أكدت «صيدليات العزبي» أنها تسعى لتصبح كياناً رائداً للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

جاء ذلك مشاركة المجموعة الرائدة في مجال منتجات الرعاية الصحية والشخصية في مصر، بمؤتمر واحتفالية استعراض نتائج دراسة علمية أجرتها جامعة «نورث ايسترن» الأمريكية، ومجموعة «جلوب ميد» الرائدة في برامج التأمين الصحي بالشرق الأوسط ، حول «تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة بمصر».

حضر المؤتمر والاحتفالية الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد .

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، في حوار مفتوح مع رواد القطاع الطبي الخاص، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم دور القطاع الخاص فى تطبيق التأمين الصحي الشامل، بما يسهم، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، فى تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى الضخم الذى يعد ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، على نحو يؤدى إلى ضغط الجدول الزمنى المقرر للتنفيذ، بحيث يتم، خلال السنوات المقبلة، الانتهاء من مد الغطاء التأميني لجميع المصريين بمختلف أنحاء الجمهورية، وتحقيق حلمهم فى خدمات جيدة للرعاية الصحية، من أجل نقل المخاطر المالية للمرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحي الشامل؛ لتخفيض معدلات الفقر.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن الهيئة تفتح أبوابها لتعميق الشراكة مع القطاع الطبى الخاص من خلال إقرار تسعيرة عادلة ومرضية يضعها معنا ممثلو القطاع الخاص لضمان جودة الخدمة، وتهيئة مناخ محفز يجذب المزيد من الاستثمارات الصحية الخاصة، ويضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص .

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا حقيقيًا، نحو تنظيم آليات العمل والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الناجحة في القطاع الصحي، بهدف توفير خدمات رعاية صحية شاملة للمواطنين بجودة عالمية، وبأسعار تنافسية، بما يشجع السياحة العلاجية بمصر.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر والتقدير لكافة القائمين على إنجاز آليات العمل لإطلاق هذه الدراسة البحثية، والتي سيكون لها دورًا حقيقيًا في توطيد واستدامة الشراكة بين القطاعين «العام والخاص»، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الدراسة تساهم في تأييد استمرار جهود الشراكة بين شركات القطاع العام والخاص، بما يتماشى مع رؤية وزارة الصحة، في تطوير منظومة الخدمات الصحية، وإحداث نقلة نوعية بالقطاع الصحي المصري، وفقًا للخريطة الصحية بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف الوزير، أن منظومة التأمين الصحي تُعد درعًا أساسيًا في القطاع الطبي، والتي انطلقت خلال فترة الستينات، وينتفع بها أكثر من 69 مليون مواطن بالجمهورية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية، في التطوير من نظام التأمين الصحي بتقديم خدمات صحية شاملة، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي انطلق في عام 2018، بمحافظة بورسعيد، وامتد ليشمل 6 محافظات كمرحلة أولى، وينتفع به أكثر من 4 مليون مواطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، خلال جلسة نقاشية بالمؤتمر، أن نجاح وتقدم المجتمعات يُبنى من خلال المؤسسات الصحية الواعية والقوية، موضحًا أن مصر، تمتلك كوادر طبية ذات مهارات فائقة سواء بالقطاع العام أو الخاص، معربًا عن تقديره لهذه الدراسة البحثية التي تكلل نجاح العلاقات التعاونية بين القطاعين العام والخاص، وتوطيد قدراتهما على التوسع في الاستثمارات الصحية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على كافة حقوق الفرق الصحية أثناء أداء عملها الطبي.

وقالت مى فريد القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أكثر من ٨٠٪ من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا لنظام التأمين الصحي الشامل ويستفيدون من مزايا المنظومة الجديدة، موضحة أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، إلى جانب إعفائهم من دفع المساهمات المقررة عند تلقي الخدمة.

وأكدت الدكتورة يمنى العزبى ، الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي ، أن رؤية صيدليات العزبي “أن نصبح كياناً رائداً للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن نحتفظ بمكانتنا باعتبارنا أهم شريك لعملائنا نحو صحة أفضل، من خلال تقديم أكبر مجموعة من الخدمات المتنوعة فائقة الجودة، ومواصلة النهوض والارتقاء بمهنة الصيدلة”.

وتابعت د. يمنى العزبى، ان استراتيجية صيدليات العزبى في قطاع المسئولية المجتمعية يتمحور في دعم قطاعي الصحة والتعليم بشكل أكبر خلال عام 2023 بجانب تنفيذ بعض المبادرات والأنشطة بقطاعات أخري لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضافت د.يمنى، أن تخريج دفعات صيادلة جدد وإفتتاح أكبر كول سنتر للصيدليات في منطقة الشرق الأوسط وإطلاق تطبيق إلكتروني جديد بجانب الحصول على شهادة الأيزو 9001:2015 ، يعتبر تتويجًا لجهود استمرت لمدة 47 عامًا من الجهد لتقديم الخدمة بصورة تليق بالمواطن المصري مشددًا على أننا نعمل وفق المعايير العالمية للجودة.

وقال د. أحمد الساداتي ، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي ، إننا نسعى بكل طاقتنا للتطوير المستمر ومواكبة كل جديد وذلك لتقديم أفضل مستوى من الخدمة يليق بالمواطن المصرى، ولذلك حصلت صيدليات العزبى حصلت مؤخراً على شهادة دولية كأفضل بيئة عمل داخل مصر من مؤسسة Best Places To Work لعام 2022 ، وهى الشهادة التى يتم منحها للمؤسسات الناجحة التى تحقق طفرات فى بيئة العمل الداخلية سواء من حيث ظروف العمل ومدى رضا العاملين ومتوسط مرتباتهم الشهرية والسنوية وكذلك الدورات التدريبية التى يتلقوها سنويا والتطوير الدائم فى ماكينة العمل الداخلية ، كما حصلنا على شهادة الأيزو 9001:2015 خلال سبتمبر 2019 يعتبر تتويجًا لجهود استمرت لمدة ٤٧ عامًا من الجهد لتقديم الخدمة بصورة تليق بالمواطن والمريض المصري .

وأضاف الساداتي ، أننا في صيدليات العزبي دائمآ في خدمة المواطن ، حيث افتتحنا مقر أكبر كول سنتر للصيدليات في منطقة الشرق الأوسط خلال يونيو 2020 لخدمة نحو ٤ مليون عميل سنويا، بواقع ٣٦٠ ألف عميل شهريا ، وذلك بهدف التواصل الدائم مع عملائها، وضمان تقديم أفضل خدمة لهم في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح د.الساداتي، أن أهمية ابراز الصورة الحقيقية للصيدلي الواعي و المتطور و المطلع على أحدث المعلومات و قادر على تقديم أفضل خدمة صحية وفقا لرؤية صيدلية العزبي “أن تصبح كياناً رائداً للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.