صيدليات العزبي: رئيس مجلس الإدارة بصحة جيدة ويمارس عمله يوميًا

أكدت صيدليات العزبي، عدم صحة الخبر المثار، منذ قليل، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء القبض اليوم على الدكتور أحمد العزبي، رئيس مجلس الإدارة، في أحد الأكمنة قائلة: إن الخبر “غير حقيقي”.

وأضافت الشركة، خلال بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن ما تم تداوله من معلومات لا تُعد سوى محض إشاعات كاذبة، موضحة أن د.”العزبي” بصحة جيدة ويمارس عمله بشكل يومي.

وأوضح البيان أن صيدليات العزبي بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض وسائل الإعلام بسبب نشر تلك الأخبار المغلوطة دون التحقق من صحتها.

وتهيب صيدليات العزبي، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من معلومات عن الشركة ورئيسها، والالتزام بما تعلنه من بيانات صحفية رسمية.