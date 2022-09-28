صيدليات العزبي تكشف حقيقة القبض على رئيس مجلس الإدارة  

كشفت صيدليات العزبي حقيقة إلقاء القبض على الدكتور أحمد العزبي، رئيس مجلس الإدارة، في أحد الأكمنة.

وأكدت صيدليات العزبي في بيان على صفحتها الرسمية فيس بوك منذ قليل أن ما نشر هي معلومات غير صحيحة، موضحة أن الدكتور أحمد العزبي يمارس عمله بشكل يومي.

احمد العزبي

وتؤكد أن ما تناوله بعض المواقع من معلومات لا تُعد سوى محض إشاعات موضحة أن د.”العزبي” يمارس عمله بشكل يومي.

وأوضحت أن الشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض وسائل الاعلام بسبب نشر تلك الأخبار المغلوطة دون التحقق من صحتها.

وتهيب صيدليات العزبي ، بكافة وسائل الاعلام تحري الدقة فيما تنشره من معلومات عن الشركة ورئيسها والالتزام بما تعلنه الشركة من بيانات صحفية رسمية .