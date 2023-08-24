«صيدليات العزبي» تكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بمشاركة أسرهم

كرمت صيدليات العزبي، أوائل الثانوية العامة والأزهرية، وذلك تقديرًا لمجهودهم وتفوقهم خلال العام الدراسي الجاري، كما خصصت الاكاديمية التابعة لصيدليات العزبي محاضرة لتأهيل الطلبة علي أختيار الكلية المناسبة والاستعداد للمرحلة الجامعية، علاوة علي منحهم هدايا خلال الاحتفالية.

ونقل الدكتور أحمد الشافعي، المستشار العلمي ومدير المكتب العلمي والتدريب لصيدليات العزبي، تهنئة الدكتور أحمد العزبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة صيدليات العزبي، ودكتورة يمنى العزبى، الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبى، والدكتور أحمد الساداتى، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، لكل الأبناء المتفوقين، داعيا إياهم للعمل باجتهاد لخدمة الوطن والمجتمع ، مؤكدا أننا داعمين لهم لاستكمال مسيرة النجاح لخدمة المجتمع .

وأشاد الشافعي، بدور أسر الطلاب الذين لهم دور أساسي في نجاح الطلاب موضحا أن أوائل الثانوية العامة والأزهرية وخاصة من شعبة علمي علوم، حصلوا مراكز مشرفة، وهو إنجاز كبير يعكس مستقبلا مشرقا لوطننا مصر، مؤكدا أنهم نموذج مشرف للشباب المصري الطموح الذي يشق طريقه نحو النجاح وخدمة الوطن.

وأكد الشافعي أن أكاديمية العزبي مستعدة لتقديم كامل الدعم للأوائل والمتفوقين وستفتح أبوابها لهم في أي وقت وتحت أي ظرف للاستفادة من خبرات القائمين عليها.

وأضاف الشافعي أن صيدليات العزبي تسعى لتحفيز أوائل الثانوية العامة على المرحلة القادمة واختيار التخصصات المختلفة وتصنيف الجامعات، وإدراكهم باحتياجات سوق العمل والمهارات المتطلبة والذي يتوجب علينا مساعدتهم فى رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل مشرق ” .

وأكدت الطالبة حبيبة هاني الحاصلة على المركز الثاني بالثانوية الأزهرية في الشعبة الأدبية على مدى استفادتها بالكلمة الموجهة من الدكتور أحمد الشافعي، معقبة:” طمنونا على المرحلة القادمة ووضعوا لنا بعض النقاط التي تعطي دافعه قويه للمستقبل” .

بينما قال الطالب سيف الدين علاء الدين محمد، العاشرعلى الشعبة الأدبية ان نصائح د.الشافعي، غيرت تفكير كل الطلاب فيما يخص إختيار الكلية المناسبة ، ونقدر المجهود المبذول من صيدليات العزبي لدعمنا وتكريمنا بتلك الصورة المشرفة” .