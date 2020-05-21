«صيدليات العزبي» تعلن 6 مبادرات لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا

من بينها خصومات لــ«الجيش الأبيض» في جميع الفروع ودعم أسر العمالة اليومية المتضررة والتكفل بعلاج 500 أسرة من مرضى السكر والضغط.

أعلنت صيدليات العزبي، أنها قد وجهت الميزانية التسويقية المخصصة للإعلانات خلال شهر رمضان إلى دعم جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا من خلال 6 مبادرات.

وتشمل المبادرات: ( دعم المئات من أسر العمالة اليومية المتضررة ، التكفل بعلاج ٥٠٠ أسرة من مرضي السكر والضغط ، تقديم أدوات التعقيم اللازمة للأطقم الطبية بالمنوفية ، وتوفير جهاز تنفس صناعي بالجيزة ، وتوفير ٢٠٠٠ عبوة تعقيم لمستشفي بهية ، وتقديم خصومات للجيش الأبيض في جميع الفروع) .

وقال الدكتور أحمد العزبي، مالك ورئيس مجلس إدارة صيدليات العزبي، ندعو الله أن يسلم مصر من كل سوء وأن تمر الأزمة بسلام ، وفي ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية ووباء عالمي ندعو الله أن يسلم مصر وأهلها من كل سوء وشر وأن نعبر الأزمة بسلام.

وأضاف العزبي، أنه في إطار المسئولية وحرص صيدليات العزبي علي المسئولية المجتمعية ودعم القطاع الطبي ومؤسسات الدولة أتوجه برسالة شكر للعاملين بصيدليات العزبي وكونكم جزء من جيشنا الأبيض وأشكر أسركم لتحملهم فترات غيابكم وتفانيكم في العمل لتقديم أفضل خدمة من الرعاية الصحية لشعب مصر العظيم .

وأكد الدكتور أحمد الساداتى، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، أن صيدليات العزبي وجهت الميزانية التسويقية الخاصة بالإعلانات خلال شهر رمضان إلي دعم الأسر المتضررة من انتشار فيروس كورونا ، موضحا أنه تم دعم المئات من أسر العمالة اليومية المتضررة بالفعل بالتعاون مع جمعية الأورمان وتوزيع كراتين (السلع الغذائية) خلال شهر رمضان علي القري الأكثر تضرراً .

التكفل بعلاج 500 اسرة

وأوضح الساداتي، أن صيدليات العزبي ستتكفل أيضا بعلاج نحو ٥٠٠ أسرة من مرضي السكر والضغط بالتعاون مع بنك الشفاء بجانب مبادرة اخري لدعم الأطقم الطبية “الجيش الأبيض” وتم البدء فعليا بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية من خلال تقديم جميع المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم اللازمة.

كما تم التعاون مع نقابة صيادلة الجيزة لتوفير جهاز تنفس صناعي ، ومبادرة أخري لتوفير ٢٠٠٠ زجاجة كحول لمحاربات مستشفي بهية للتعقيم اللازم لهن بجانب تقديم خصومات للجيش الأبيض في كافة فروع صيدليات العزبي كنوع من رد الجميل.

ودعا شركاء الوطن من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص إلى المشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة الوباء لإستكمال المسيرة ودعم الجيش الأبيض والأطقم الطبية .

وقالت مها فريد، الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، إن موظفينا هم رأس مالنا وموطن قوتنا ولذلك نحن حريصين علي الاحتفاظ بكافة الموظفين علي الرغم من الظروف الصعبة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا ، وقد تم صرف كافة الرواتب في موعدها وتم اعتماد المكافأة الربع سنوية لجميع العاملين بالصيدليات وتقديم هدية بسيطة اعترافا منا بفضلكم .