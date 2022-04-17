أعلنت شركة إي زد فارما «صيدليات العزبي»، قرارا بتعيين الدكتورة يمنى العزبي، في منصب العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك خلفا للسيدة مها فريد شلبى، الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، وزوجة الدكتور أحمد العزبي «رئيس مجلس إدارة صيدليات العزبي» التي وافتها المنية شهر فبراير الماضي

وأصدر الدكتور أحمد العزبي، رئيس مجلس الإدارة، قرار التكليف مع منحها الصلاحيات اللازمة والدعم في إدارة هذه المجموعة، وذلك ابتداء من يوم الإثنين الموافق 14 مارس 2022.

وعلق د. العزبي قائلًا: «كُلّي ثقة بأن د.يمنى وفريق العمل الإداري سيقومون بتنفيذ المهام الموكله اليهم على أكمل وجه، وذلك من خلال تطوير رؤية وإستراتيجية الشركة وتنفيذها على أرض الواقع».

من جانبها أكدت د. يمنى، الرئيس التنفيذي لشركة إي زد فارما «صيدليات العزبي»:«إنه لمن دواعي سروري أن أحظى بشرف قيادة فريق العمل الخاص بالمجموعة خلال الفترة الحالية، والذي يضم نخبة من الكفاءات المؤهلة القادرة على تحقيق الأهداف».

وتقدمت د.يمنى، بالتهنئة لجميع الموظفين بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكده أن أهداف الشركة خلال عام 2022 تتضمن تكريم الموظفين علاوة علي مساعدة أكبر للجمهور وتقديم خدمات أفضل لهم .

وأوضحت د.يمنى، إن تخريج دفعات صيادلة استشاريين جديدة وافتتاح أكبر كول سنتر للصيدليات في منطقة الشرق الأوسط وإطلاق تطبيق إلكتروني جديد وحصولنا على شهادة الأيزو 9001:2015 ، يعتبر تتويجًا لجهود استمرت لمدة 47 عامًا من الجهد لتقديم الخدمة بصورة تليق بالمواطن والمريض المصرى، مشدده على أننا نعمل وفق المعايير العالمية للجودة.

من جانبه، تقدم الدكتور أحمد الساداتى، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبى ، بالتهنئة للدكتورة يمنى العزبي، على المنصب الجديد، موضحا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطور كبير في أداء شركة إي زد فارما «صيدليات العزبي» ودعم وتطوير موظفيها وتقديم خدمات أفضل لصالح المواطن المصري.