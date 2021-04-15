صيدليات «العزبي» تستهدف 100 مليون جنيه مبيعات إلكترونية بنهاية 2021

تستهدف سلسلة صيدليات العزبى تحقيق نحو 100 مليون جنيه مبيعات إلكترونية من الأدوية ومستحضرات التجميل خلال 2021. قال الدكتور أحمد الساداتي، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة صيدليات العزبي، ردًّا على سؤال لـ«المال» خلال مؤتمر صحفى أمس، إن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات جديدة خلال العام الحالى على مستوى التوسعات الإلكترونية وافتتاح الفروع الجديدة، رافضًا الإفصاح عن إجمالى تلك الاستثمارات المستهدفة فى الوقت الحالي.

وأضاف أن صيدليات العزبى ضخّت استثمارات مبدئية خلال العام الحالى فى مجال التجارة الإلكترونية بقيمة 20 مليون جنيه، لتدشين تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول، متوقعًا نمو الاستثمارات فى هذا الشأن، خاصة فى ظل الأزمات التى اظهرت الاحتياج إلى التعاملات الإلكترونية والتواصل عن بُعد، مثل أزمة فيروس كورونا.

وأكد الساداتى أن التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورية جدًّا خلال المرحلة الراهنة لتلبية احتياجات المستهلكين؛ متابعا: نستهدف نموًّا بنسبة 50% فى المبيعات الإلكترونية سنويًّا.

وأوضح أن التوسع فى البيع الإلكترونى لن يؤثر على خطة افتتاح الفروع الجديدة، خاصة أن السوق المصرية كبيرة جدا، حيث تصل مبيعات الدواء فى مصر إلى نحو 100 مليار جنيه، ما يعنى استمرار صيدليات العزبى فى التوسع على كل الأصعدة فى المرحلة المقبلة لزيادة الحصة السوقية للمجموعة والتى لا تتجاوز حاليًّا 5%.

وعلى مستوى الفروع الجديدة قال الساداتى إنه تم افتتاح 5 فروع منذ بداية العام الحالى باستثمارات 12 مليون جنيه، ليصل إجمالى عدد الفروع إلى 185 على مستوى المحافظات.

وأكد أنه تتم حاليًّا دراسة التوسع خارج مصر خلال المرحلة المقبلة، وافتتاح فروع فى بعض الدول العربية والأفريقية، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة فى بعض هذه الأسواق والتى سيتم اختيارها وفقًا لوضعها الاقتصادى والقوانين والبيئة التشريعية وجاذبيتها الاستثمارية.