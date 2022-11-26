«صيدليات العزبي» تتعاون مع «جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب» لتدريب طلاب الصيدلة

وقعت صيدليات العزبي ، بروتوكول تعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ، لتأهيل وتدريب طلاب كلية الصيدلة لسوق العمل.

وأعربت دكتورة يمنى العزبى ، الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي ، عن ترحيبها باستقبال طلاب كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الصينية للتدريب والعمل على صنع كوادر مبتكرة داخل المجال عمليا بجنب الجانب الأكاديمي والعمل على أرض الواقع والتعرف على الإدارات المختلفة للحصول على خبرة متميزة في مجال الأدوية وربط الجزء النظري بالعملي إضافة إلى الاستعانة بهؤلاء الطلاب بعد تخرجهم.

وأضافت د. يمنى العزبى، ان التعاون مع الجامعات يأتي إيمانًا من صيدليات العزبي بضرورة تطور مهنة الصيدلة المجتمعية وإبراز الصورة الحقيقية للصيدلي الواعي والمتطور والمطلع على أحدث المعلومات وقادر على تقديم أفضل خدمة صحية وهو مستمد من رؤية صيدلية العزبي “أن نصبح كياناً رائداً للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن نحتفظ بمكانتنا باعتبارنا أهم شريك لعملائنا نحو صحة أفضل، من خلال تقديم أكبر مجموعة من الخدمات المتنوعة فائقة الجودة، ومواصلة النهوض والارتقاء بمهنة الصيدلة”.

وقال د. أحمد الساداتي ، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي ، أن البروتوكول يستهدف دعم مجموعة أكبر من الطلاب لتحقيق طموحاتهم من خلال تمكينهم من الحصول على التدريبات اللازمة لتنمية قدراتهم من خلال أكاديمية التدريب بالعزبي و هي ليست برامج تدريبية فقط عن المعلومات الطبية الخاصة بالصيدلة المجتمعية والتي تشمل كل ما يخص الادوية و منتجات التجميل و العناية بالبشرة و التركيبات و المستلزمات الطبية بل هناك برامج أيضاً لتنمية المهارات مثل مهارات التواصل والقيادة.

وأضاف د.الساداتي ، أن صيدليات العزبي تقوم بتدريب أكثر من 3000 موظف سنويا على البرامج التدريبية المتنوعة التي يتم تحديثها بشكل دورى لتقديم أفضل خدمة ممكنة للشعب المصري.

وأشار د. الساداتي الي إننا نسعى بكل طاقتنا للتطوير المستمر ومواكبة كل جديد وذلك لتقديم أفضل مستوى من الخدمة يليق بالمواطن المصرى، ولذلك حصلنا على شهادة الأيزو 9001:2015 خلال سبتمبر 2019 يعتبر تتويجًا لجهود استمرت لمدة ٤٧ عامًا من الجهد لتقديم الخدمة بصورة تليق بالمواطن والمريض المصري .