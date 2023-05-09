صيدليات العزبي بعد الشراكة مع الصندوق السيادي: طرح جزء من الشركة في البورصة

قال الدكتور أحمد العزبي رئيس مجلس إدارة صيدليات العزبي إنه سيكون في جزء سيتم طرحه في البورصة في الوقت المناسب للطرح، مشيرا إلى صيدليات العزبي لديها طموح منذ فترة بزيادة أعداد فروعها والانتشار على مستوي المحافظات والقرى.

وأضاف العزبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر: “كان في صناديق استثمار عالمية كانت تحاول الدخول في شراكات مع صيدليات العزبي ولكني لم أكن أفضل شراكات عالمية”.

وتابع العزبي: “الصندوق السيادي أنشأ وتم إنشاء الصندوق الفرعي له الخاص بالصحة والصناعات الدوائية جالي رئيس مجلس اداراته في الربع الاول من 2020، وطلب لقاء وتم مناقشة دخول الصندوق السيادي في شراكة استراتيجية مع صيدليات العزبي في تجارة الأدوية وليست الصناعة”.

وأوضح العزبي أن الصندوق السيادي سيقوم بضخ رأس مال وذلك سيساهم في التوسع، والإدارة ستكون مثل المؤسسات العالمية، وانا أرغب في نقل الشركة من شركة عائلية إلى شركة مؤسسية، وسيكون في جزء سيتم طرحه في البورصة في الوقت المناسب للطرح.

وأشار العزبي إلى أن نسبة مشاركة الصندوق السيادي ستكون 49% وصيدليات العزبي نسبة 51%، وسيتم استخدام الشراكة في التوسع وطرح منتجات جديدة بصيدليات العزبي.

وأوضح رئيس مجلس ادارة صيدليات العزبي ان عدد الفروع التابعة حتي الان 300، مستهدف زيادتها بعد الشراكة إلي 500 أو 600 صيدلية في المرحلة الاولي.

وكان امس الاثنين تم إطلاق تحالف يضم كلا من صندوق مصر السيادي (TSFE) وشركة بي إنفستمنتس القابضة ومجموعة صيدليات العزبي شركة جديدة تحت اسم “EZ International” للخدمات اللوجستية الخاصة بالصيدليات وتجارة الأدوية، وذلك كاول استثمار مشترك بين الاطراف الثلاثة وتأكيداً لما انفردت به “المال” شهر فبراير الماضي.

وأصدر التحالف الثلاثي، اليوم الاثنين، بيان مشترك، قال فيه أن صيدليات العزبي ستساهم في الشركة الجديدة بما تمتلكه من صيدليات قائمة وخبرات فنية في هذا المجال.

ويستهدف الصندوق وبي إنفستمنتس ضخ زيادة رأسمال في الشركة خلال العامين المقبلين لتقديم الخدمات لأكثر من 500 صيدلية في المحافظات الرئيسية بداية من سلسلة فروع صيدليات العزبي القائمة والتي تتجاوز 250 صيدلية إلى جانب المحافظات الأكثر احتياجا للخدمات الصحية والدوائية، وفقا للبيان المشترك.