صيدليات «العزبي»: بدء توفير خدمات التدريب والاستشارات وتطوير الأعمال لشركات الأدوية

أعلنت صيدليات العزبي ، عن بدء قيام قطاع المكتب العلمي والتدريب التابع لمؤسسة (LEARWELL) بتوفير خدمات تطوير الأعمال وتقديم الاستشارات لشركات الأدوية، حيث تستطيع الشركات طلب مواد علمية ودعائية وتقديم برامج تدريبية متخصصة.

وقال الدكتور أحمد العزبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة صيدليات العزبي ، إنه منذ بدء رحلة صيدليات العزبي وهي تبحث دائما عن أفضل خدمة صيدلانية يمكن تقديمها للعميل، وذلك عن طريق الابتكار والتدريب والتطوير في الأبعاد المختلفة لمهنة الصيدلة المجتمعية.

وأضاف العزبي، أن قطاع المكتب العلمي والتدريب التابع لصيدليات العزبي (LEARNWELL) حاصل على شهادة الأيزو 9001/2015، وساهم في إنجاز هذه البرامج التدريبية بوجود أول منصة تعليم إلكترونية متخصصة في ممارسة الصيدلة المجتمعية Ezlearn وأيضا أو قاعدة بيانات متكاملة للاستشارات العلمية والعملية للعاملين بالمؤسسة Ezlearn-Consult.

وأوضح أنه انطلاقا من الريادة والتميز في الخدمات التي يقدمها قطاع المكتب العلمي والتدريب التابع للمؤسسة فستبدأ في الإعلان عن الخدمات التي تقدمها، (LEARNWELL) كشركة للحلول التدريبية والاستشارية، حيث يستطيع السادة الصيادلة بشكل عام (محليا وإقليميا ودوليا) الاستفادة من الكورسات المقدمة من LEARNWELL لتنمية مهاراتهم وتحديث معلوماتهم وتأهيلهم لتقديم مستوى أعلى من خدمات الصيدلة المجتمعية وإدارة الصيدليات.

وقالت م. مها فريد، الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، أنه يتم تدريب أكثر من 3000 موظف سنوياً على البرامج التدريبية المتنوعة والتي يتم تحديثها بشكل دوري المقدمة من خلال LEARNWELL وهي ليست برامج تدريبية فقط عن المعلومات الطبية الخاصة بالصيدلة المجتمعية والتي تشمل كل ما يخص الأدوية ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة والتركيبات والمستلزمات الطبية بل هناك برامج أيضاً لتنمية المهارات مثل كيفية إدارة الضغوط.

وأضافت فريد، أنه يتم أيضا تقديم أفضل تجربة خدمة للعملاء، مهارات التعامل مع شخصيات العملاء المختلفة وكيفية حل الأزمات ومهارات البيع وكيفية تخطيط وتنظيم الوقت وغيرها، إضافة إلى برامج تدريبية عن الإدارة والقيادة.

وقال الدكتور أحمد الشافعي، المستشار العلمي ومدير إدارة المكتب العلمي والتدريب لصيدليات العزبي، إننا أطلقنا العام الماضي بداية جديدة لبرنامج تدريبي متميز لتقديم فريق الاستشارات الطبية من الصيادلة القادرين على تقديم خدمة متميزة حيث يستطيع العميل التواصل بشكل مباشر مع صيدلي قادر على تقديم استشارات طبية على أعلى مستوى وأيضاً استشارات خاصة بالتجميل و العناية بالبشرة والاستشارات الخاصة بالمستلزمات الطبية.

وأضاف الشافعي، أن توقيت هذا البرنامج كان مميز حيث أنه ساهم بشكل قوي في التوعية من جائحة الكورونا و ساعد الكثير من الحالات على تخطي هذة الأزمة بسلام وتم بالفعل تخريج أربع دفعات من الصيادلة الاستشاريين حتى الآن.

وتابع د. الشافعي، أنه استكمالا لهذا التطوير، فقد قام قطاع المكتب العلمي والتدريب (LEARWELL) بتدريب أكثر من 600 صيدلي بالفروع على برنامج تدريبي مكثف حول مستحضرات التجميل والعناية اليومية وخدمة العملاء على مدار 50 ساعة تدريبية، وجار الانتهاء من باقي الصيادلة مع نهاية العام، إضافة إلى تخريج دفعتين من الصيادلة الاستشاريين بمركز خدمة العملاء (120 ساعة تدريبية) وسيتم تخريج الدفعة الثالثة بنهاية العام.

وقال إن برامج التدريب تتوفر للفئات المساعدة للصيدلي لتحقيق الامتياز في ممارسة الصيدلة المجتمعية، علاوه علي برامج تدريبية للطلبة لربط المواد العلمية التي يدرسها الطالب بواقع الحياة العملية للمشاركة في تخرج جيل جديد من الصيادلة قادر على تقديم الخمة بالشكل المطلوب و تطوير نفسه و مهاراته.

وأشار الشافعي إلي أن تقديم تخصص خدمة عملاء شامل بهذا الشكل هو طفرة في أداء خدمة العملاء حيث لا ينتظر العميل الخدمات المختلفة من أكتر من شخص مما يوفر من وقت العميل ويحسن من مستوى تجربة العميل الشرائية ورضاه عن الخدمة، ولقد تم تدريب أكثر من 500 موظف حتى الآن كموظف متخصص خدمة عملاء بمتوسط 60 ساعة تدريبية للموظف الواحد وجار الانتهاء من حوالي 1500 موظف بنهاية العام.