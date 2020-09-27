«صيدليات العزبي»: استيراد 3.5 مليون جرعة مصل «الإنفلونزا الموسمية» العام الحالي

قال الدكتور أحمد الساداتي، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، إن إجمالي معدل استيراد لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام 3.5 مليون جرعة، مشيرا إلى أن معدل الاستيراد خلال الأعوام الماضية لم يتجازو 850 إلي 900 ألف جرعة على أقصى تقدير، بزيادة بمعدلات الاستيراد تتجاوز 400% خلال العام الجاري بسبب المخاوف من جائحة فيروس كورونا.

وأكد الساداتي في تصريحات له اليوم، أنّ المصل متوافر في السوق المحلية وبجميع الفروع حاليا، مؤكدًا أنّ المصل مهم جدًا لجميع الفئات هذا العام في ظل تشابه الأعراض بشكل كبير بين الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد ما يجعل المصل يكتسب أهمية كبيرة للوقاية من الإنفلونزا، حيث أنّ المصل ليس له أي آثار جانبية.

وأضاف أن آخر جهود صيدليات العزبي لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة مع عودة الأعداد للتزايد مجددا، هي توفير جميع أنواع الكمامات بألوان مختلفة ومتعددة الاستخدام للكبار والأطفال، مع تكثيف الكميات بمناسبة دخول المدارس.

وتابع، وفرنا أدوية زيادة المناعة والفيتامينات استعدادا لحلول فصل الشتاء، مع توفير أدوية علاج كورونا كاملة، وتوفير كل المستلزمات الطبية المطلوبة للوقاية، فضلا عن أننا منعنا صرف بعض الأدوية مثل الديكساميثازون دون روشتة من الطبيب.

صيدليات العزبي تفتتح 3 فروع جديدة سبتمبر الجاري باستثمارات 10 ملايين جنيه

وأوضح الساداتي، أن صيدليات العزبي، افتتحت 3 فروع جديدة، خلال شهر سبتمبر الجاري، على مستوى الجمهورية باستثمارات تتجاوز 10 ملايين جنيه، حيث بلغ عدد الفروع الحالية نحو 173 فرعا ومستهدف أن يبلغ إجمالي عدد الفروع ١٩٥ فرعا بنهاية العام الجاري.

وقال الساداتي، إن الفروع الجديدة التي تم افتتاحها خلال الشهرين الماضيين مواقعها كالتالي: “المنصورة شارع جيهان، وطنية مول العرب، وطنية الشيخ زايد، وطنية مدينة الخمائل، كوبري المريوطية شارع فيصل، قنا ، بنها ، سبورتنج إسكندرية، سرايا مول الشيخ زايد ” .

وطالب الساداتى بضرورة الاعتماد على تداول الأدوية بالمادة الفعالة وليس بالاسم التجارى لإيجاد حل لأزمة نواقص الأدوية، مؤكدا أن الدواء له أكثر من بديل وبنفس الفاعلية .