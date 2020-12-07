اقتصاد وأسواق

صيدليات العزبى تضخ 120 مليون جنيه فى إنشاء 50 فرعا جديدا

فى 2021
محمد ريحان 9:44 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20 9:44 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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تعتزم صيدليات العزبى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 120 مليون جنيه خلال العام المقبل.

وقال الدكتور أحمد الساداتى، نائب الرئيس التنفيذى لصيدليات العزبى – فى تصريح خاص لـ «المال» – إن الاستثمارات الجديدة سيتم توجيهها لإنشاء 50 فرعا جديدا للمجموعة على مستوى المحافظات، متوقعا تنفيذ نحو %60 من هذه الفروع فى النصف الأول من العام المقبل.

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وكشف أن صيدليات العزبى منتشرة على مستوى المحافظات ويصل إجمالى فروعها الحالية إلى 180، وسيتم تدشين الفروع الجديدة لزيادة الانتشار والتواجد داخل المدن والمراكز و المحافظات المختلفة.

وأوضح أن المجموعة  افتتحت خلال نوفمبر الماضى 6 فروع جديدة، باستثمارات تتجاوز 25 مليون جنيه، وافتتحت أيضا الأسبوع الماضى فرعا كبيرا فى مول سيتى ستارز بمدينة نصر، بإجمالى استثمارات 4.3 مليون جنيه.

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وأكد حرص صيدليات العزبى على كسب ثقة المتعاملين وتقديم الخدمات لهم بشكل لائق وتوفير الخدمات الصحية اللازمة بجميع المحافظات.

وفيما يخص ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الوقت الحالى قال «الساداتي» إن صدليات العزبى وفرت خلال الشهرين الماضيين ( قبل دخول فصل الشتاء) جميع أنواع الكمامات وأدوية زيادة المناعة، والفيتامينات وكل المستلزمات الطبية المطلوبة للوقاية، فضلا عن  منع صرف بعض الأدوية مثل «الديكساميثازون» دون روشتة من الطبيب.

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وأكد ضرورة الاعتماد على تداول الأدوية بالمادة الفعالة وليس بالاسم التجارى لإيجاد حل لأزمة نواقص الأدوية، موضحا أن الدواء له أكثر من بديل وبنفس الفاعلية
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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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