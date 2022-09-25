«صيانة كوبري الفردوس الجديد».. تحويلات مرورية بمحور صلاح سالم تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال الصيانة بكوبري الفردوس الجديد، بمحور صلاح سالم في الاتجاه القادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر.

ويتطلب الأمر تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال على النحو التالي:

-الاتجاه القادم من محور صلاح سالم إتجاه نفق الأزهر استكمال حركة المركبات “فيما بين كوبري الفردوس الجديد والقديم”، فيمينًا إتجاه شارع أحمد سعيد فالدوران والعودة من أسفل كوبري أحمد سعيد، إتجاه محور صلاح سالم فيميناً إتجاه نفق الأزهر.

-الاتجاه القادم من محور جيهان السادات إتجاه مطلع كوبرى الفردوس الجديد من شارع أحمد سعيد “مطلع شيل أوت” استكمال حركة المركبات الطولي بشارع أحمد سعيد فالدوران، والعودة من أسفل كوبرى أحد سعيد إتجاه محور صلاح سالم، فيمينًا إتجاه نفق الأزهر.

على أن تنفذ تلك الأعمال في مدة زمنية ليلتان “ليلاً فقط” اعتباراً من الساعة 12,05 صباحًا وحتى 6 صباحًا من نفس اليوم وذلك يومي الأحد والإثنين الموافقين 25، 26/9/2022 فقط.

ونسقت المرور مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.