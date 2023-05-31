صيانة فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي بالدقهلية بـ 87 مليون جنيه

فازت الجمعية التعاونية والانتاجية لخدمات الانشاء والتعمير بالغربية، بمناقصة صيانة فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي بالدقهلية ووحداته.

وحسب مصادر مطلعة لـ” المال” فان المناقصة تم ترسيتها خلال 24 مايو الجاري، بتكلفة تصل الى نحو 87.2 مليون جنيه.

ويشمل فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي الذي يقع بمدينة المنصورة العديد من العيادات، والتي تضم عيادة العباسي والفردوس الشاملة، وبن لقمان الشاملة، وجديلة الشاملة.

كما يضم عيادة طلخا التخصصية وقوات الأمن بطلخا، وطلخا التخصصية، وعيادة بطرة الشاملة، وناصر ، وبلقاس الشاملة، وبني عبيد ، ودكرنس. عيادة شربين الشاملة، وعيادة نبروه الشاملة، وعيادة أتميدة، و أجا الشاملة، والسنبلاوين الشاملة، وعيادة المقاطعة التخصصية، وعيادة تفهنا الأشراف، وعيادة تمى الأمديد، وعيادة دماص، وعيادة دنديط .

كما يضم عيادة صهرجت الكبرى ، وعيادة كفر بهيدة، وعيادة كوم النور، وعيادة ميت أبو خالد، وعيادة ميت غمر الشاملة، و ميت محسن، و الجمالية ، الشعلة ، و المطرية، والمنزلة، ومنية النصر، وميت سلسيل.

يذكر أن الجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات الإنشاء والتعمير بالغربية، تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات، فى الغربية والمنوفية وسوهاج والدقهلية، بالإضافة الى الفرافرة التي ننفذ بها حالياً مشروع 10000 فدان البداية لاستصلاح المليون فدان التى اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقوم هناك بحفر الآبار وتوصيل شبكات وخطوط المياه واماكن تخزين المياه من أجل تغذية الاراضي المستصلحة بالمشروع .