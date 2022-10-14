صيام: الاستثمار في الطاقات النسائية الشابة تحفيزيا وتدريبيا لخلق صف ثان من الرائدات للسوق المصرية

قالت ريم صيام، رئيس المجلس المصري لسيدات الأعمال، إنه في عام 2015، وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، على تأسيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال كأول لجنة يتم تشكيلها داخل الغرف التجارية المصرية منذ عام 1922 بغرض توعية صاحبات السجلات التجارية بدور الغرف التجارية وأهمية البرامج والمبادرات التي تقدمها لفتح آفاق جديدة وتزويدهن بالمعرفة والأدوات اللازمة لزيادة قدرتهن التنافسية بالأسواق المحلية والدولية وتشبيكهن مع الكيانات المثيلة داخليًّا وخارجيًّا.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الذي تقيمه الغرفة التجارية في الإسكندرية بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية.

وأضافت صيام أنه على مدار 8 سنوات تقريبًا لعبت غرفة الإسكندرية دورًا فعالًا في تعزيز التواجد النسائي داخل الغرف التجارية بمختلف المحافظات.

وتابعت صيام: ساهمنا في تدشين العديد من المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال بالغرف التجارية المصرية منها: الإسماعيلية- السويس- سوهاج- البحيرة- الجيزة- الشرقية، شمال سيناء.

وأشارت إلى أنه تمت المساهمة أيضًا في تدشين العديد من المجالس الاقتصادية بالغرف التجارية المصرية لبناء شبكة من رائدات الأعمال قادرات على مواجهة الأزمات التي تمر بها السوق التجارية.

واستكملت قولها: لقد أثبتت أبحاثنا أن رائدات الأعمال يواجهن معركة شاقة في عالم الأعمال، ولا يتلقين سوى نسبة ضئيلة من تمويل رأس المال الاستثماري المتاح، وغالبًا ما يعانين التمييز وانخفاض درجة الثقة بالنفس والافتقار إلى الأساليب التسويقية الحديثة.

وقالت صيام: لذلك فإن الإستراتيجية التي تبنّاها المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالاسكندرية والمجالس الأخرى فيما بعد، اعتمدت، خلال السنوات الماضيةن على احتضان رائدات الأعمال من جميع الأعمار والثقافات والصناعات والمهن.

وأضافت صيام: وذلك لتحفيزهن على طلب الخدمات المالية، وتعزيز الحلول المصممة خصيصى، والقائمة على احتياجات السوق،

وذلك من خلال المبادرات والبرامج التي تم تطويرها بالشراكة مع المنظمات المحلية والعالمية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وخاصة UNIDO ITPO of Bahrain، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID pathfinders

وتابعت صيام: هدفنا الاستثمار في الطاقات النسائية الشابة تحفيزيًّا وتدريبيًّا لخلق صف ثان من الرائدات أكثر إبداعًا للسوق المصرية، ونسعى لربطهن بشركائنا في الغرف التجارية عربيًّا ودوليًّا لفتح آفاق جديدة للتعاون.

وأشارت إلى أنه على مدار ثماني سنوات تم توقيع العديد من البروتوكولات مع نظرائنا بالغرف التجارية العربية المثيلة ونسعى جاهدين لترجمة اتفاقيات لتكون ملموسة على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بكونها حبرًا على ورق.

وأكدت أن المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال حظي مع نظيره الإماراتي بزيارة أحد المصانع المتخصصة في تصنيع أجزاء من هياكل الطائرات بوينج وإيرباص.

وأوضحت: حيث اطلعن على النهج الذي تتبعه سياسـة الشـركة لتنميـة رأس المال البشري النسوي في صناعة الطيران وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم استخدامها في عمليات تصنيع هياكل الطائرات بكوادر نسائية تتعدى نسبتها 86%.