صيادلة الإسكندرية: تعاقب المحافظين عاق استرداد أرض النادى البحرى

معتز محمود قال الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن تعاقب مديرى الأمن والمحافظين خلال العامين والنصف الماضيين، يعد أحد أسباب عدم تمكن النقابة من استعادة أرض ناديها البحرى بمنطقة سابا باشا، والذى يستغله نادى المندسين. وأضاف، خلال اجتماع لأعضاء النقابة لمناقشة بعض المشكلات التى تو

معتز محمود

قال الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن تعاقب مديرى الأمن والمحافظين خلال العامين والنصف الماضيين، يعد أحد أسباب عدم تمكن النقابة من استعادة أرض ناديها البحرى بمنطقة سابا باشا، والذى يستغله نادى المندسين.





وأضاف، خلال اجتماع لأعضاء النقابة لمناقشة بعض المشكلات التى تواجه الصيادلة، أن أكثر من 7 مديرين للأمن تعاقبوا على المحافظة، بخلاف تغير المحافظين، لافتًا إلى أن النقابة حصلت على حكم نهائى لاسترداد أرض النادى، وتم إعداد دراسة أمنية لتنفيذ الحكم، إلا أن تغير مديرى الأمن يوقف التنفيذ.

وأشار الشافعى إلى أن النقابة عرض عليها من جهات بالدولة لم يسمها أراضي بديلة للنادى عوضًا عن الأرض محل المشكلة والنزاع فى مناطق كرأس التين والعجمى وكامب شيزار، وتم رفضها، لافتًا إلى أن النقابة تقوم بعدة مفاوضات مع جهات متعددة كالمحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.