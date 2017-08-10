صيادلة الإسكندرية تطالب أعضاءها بعدم تسلم الأدوية المتلاعب فى أسعارها

معتز محمود طالبت نقابة صيادلة الإسكندرية أعضاءها بتحرى الدقة والحرص عند استلام الأدوية من الشركات، ورفض تسلم أى شحنة تصل اليهم تم التلاعب فى الأرقام المدونة على العبوات خاصة الأسعار الخاصة بها. وعرض بعض اعضاء النقابة خلال اجتماع مساء امس بمقر النقابة بالاسكندرية حوادث لشركات تقوم بتوريد ادوية قديم

معتز محمود

طالبت نقابة صيادلة الإسكندرية أعضاءها بتحرى الدقة والحرص عند استلام الأدوية من الشركات، ورفض تسلم أى شحنة تصل اليهم تم التلاعب فى الأرقام المدونة على العبوات خاصة الأسعار الخاصة بها.

وعرض بعض اعضاء النقابة خلال اجتماع مساء امس بمقر النقابة بالاسكندرية حوادث لشركات تقوم بتوريد ادوية قديمة للصيادلة ومدون عليها السعر القديم مشطوب عليه ،وتقوم بتسليم الصيدليات فواتير بيع بالأسعار الجديدة لهذه الاصناف والعبوات.

وعقب الدكتور محمد انسى الشافعى نقيب صيادلة الاسكندرية قائلا: إنه فى مثل هذه الحالة وعقب اكتشافها يجب على الصيدلى أن يقوم بارجاع هذه الشحنة للشركات او عدم قبولها او استلامها من الاساس.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مدى التزام الشركات على مدار الاسابيع الماضية باستلام الادوية المنتهية من الصيدليات وفقا للاتفاقات المبرمة.