صومعة صان الحجر تستهدف استلام 60 ألف طن قمح من 3 محافظات

أكد المهندس محمد جمال مدير صومعة صان الحجر التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه تم توريد 15 ألف طن قمح محلى حتى الآن منذ بدء عمليات توريد المحصول منتصف أبريل الماضي وحتى اليوم الخميس وذلك من محافظات الشرقية والدقهلية وبورسعيد.

وأضاف جمال خلال جولة تفقدية على صومعة صان الحجر أن معدل التوريد اليومي يتراوح من 1500 طن إلى 2000 طن، ترتفع إلى 3000 آلاف طن خلال ذروة الموسم ، مشيرا إلى أنه مستهدف استلام 60 ألف طن قمح من مزارعي الشرقية والدقهلية وبورسعيد وهي السعة الإجمالية لصومعة صان الحجر والتي تضم 12 خلية بسعة 5 آلاف طن للخلية الواحدة.

بينما قال محمد الحسيني محاسب بصومعة صان الحجر ، إنه يتم يوميا إصدار ما يقرب من 80 شيكا نقديا يوميا للمزارعين والموردين وذلك بهدف صرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة من لحظة توريد القمح إلى الصومعة.

وأكد الحسيني أنه تم تذليل جميع العقبات التي كان يواجهها المزارعون عند توريد القمح المحلي خلال موسم التوريد الماضي، ومنها تعدد الأوراق المطلوبة، حيث تم اختصارها في نقاط محددة.