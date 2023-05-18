صومعة تخزين القمح في مطروح تستقبل 20 ألف طن

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس صومعة تخزين القمح بالمحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، والتي استقبلت 20 ألف طن .

رافق المحافظ كلا من النائب صالح سلطان والنائب رزق جالى والنائب رزق علوانى والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والمهندسة هند مساعد مديرعام مديرية التموين والاستاذ وجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام والدكتور جمعة محمد على مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس منصور علي مدير المراقبة بقري بنجر الحمام .

وتصل السعة التخزينية بالصومعة لـ ٤٥ ألف طن .

واطمأن محافظ مطروح خلال تفقد مراحل التوريد بدء من وصول السيارات المحملة بالقمح والفرز والوزن وقياس جودة من الشوائب والرطوبة وغيرها على انتظام عملية التوريد. فقد استقبلت صومعة القمح نحو ٢٠ ألف طن خلال ٢٠ يوم تقريبا مع استمرار عملية التوريد.

وتوقع المزيد من كميات التوريد المستهدفة .

ويأتى ذلك مع استمرار موسم الحصاد والذى بلغ ٦٥ % حتى الآن من مساحة الأراضى المزروعة بالقمح بالمحافظة هذا العام والتى تقدر بمساحة ١٥٢٦٠ فدانا ، مروية بقري بنجر الحمام المساحة بمطروح مع قرب الوصول للمستهدف من التوريد إلى نحو 30 ألف طن والذى نجحت المحافظة في توريده العام الماضي .

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم الإعلان عن كافة التيسيرات التى تقدمها الدولة ،ورفع أسعار سعر توريد أردب القمح هذا العام والمتابعة المستمرة لجاهزية الصومعة لاستقبال كميات القمح الموردةمشيدا بجهود تيسير استقبال توريد القمح لهذا العام وفق الإجراءات المتبعة مع تلافي كافة الملاحظات وذلك تحت اشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين و مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والمراقبة العامة بقري بنجر الحمام،